FOTOGALERIJA Tko je sve uhvaćen u subotnjoj šetnji Splitom? Pronađite se u našem objektivu

Prvi vikend u srpnju donio je pravu ljetnu atmosferu u Split. Iako su temperature tijekom dana bile visoke, brojni Splićani i njihovi gosti predvečer su iskoristili nešto ugodnije vrijeme za šetnju gradom.

Najviše je ljudi, očekivano, bilo na Rivi i Zapadnoj obali, omiljenim mjestima za subotnji đir. Dok su jedni u laganom ritmu ispijali kavu ili tražili mjesto za večeru, drugi su uživali u pogledu na more, fotografirali se ili jednostavno upijali atmosferu prvih pravih srpanjskih dana.

Kako je izgledao subotnji đir Rivom, pogledajte u našoj fotogaleriji.