FOTOGALERIJA Tko je sve stigao na baletnu premijeru Splitskog ljeta na Marjanu?

Druga baletna premijera ovogodišnjeg, 72. Splitskog ljeta donosi publici "Balet³", plesni triptih koji potpisuju troje koreografa – Mirna Sporiš Miani, Lukas Zuschlag i Takuya Sumitomo. Premijerna izvedba održat će se 22. srpnja na novoj festivalskoj pozornici na Marjanu, na igralištu Turističko-ugostiteljske škole.

Program okuplja tri različite koreografske poetike, a svaki od baleta donosi prepoznatljiv autorski rukopis. Mirna Sporiš Miani u sklopu triptiha postavlja koreografiju na Gershwinovu "Rapsodiju u plavom", ističući kako upravo raznolikost autora dodatno obogaćuje baletni ansambl.

- Različiti koreografski pristupi obogatili su naš ansambl i zajedno smo stvorili program u kojem svaki balet ima svoj jedinstveni umjetnički glas. Posebno sam zahvalna našim plesačima jer njihov trud, disciplina i svakodnevni rad često ostaju skriveni iza zastora, a upravo oni stvaraju ono što publika vidi na pozornici - poručila je Sporiš Miani.

Više od 20 plesača u Ravelovu "Boleru"

Japanski koreograf Takuya Sumitomo, koji djeluje u Zagrebu, prvi put u Splitu postavlja koreografiju na Ravelov "Bolero", jedno od najzahtjevnijih djela baletnog repertoara. Na pozornici će nastupiti više od 20 plesača.

- "Bolero" traži snažnu energiju cijelog ansambla. Kada sam prvi put upoznao splitske plesače, znao sam da možemo stvoriti odličnu predstavu. Želim da na sceni djeluju kao jedno tijelo i publici prenesu svu snagu ove glazbe - rekao je Sumitomo.

Nakon premijere, reprizne izvedbe na rasporedu su 23. i 24. srpnja, s početkom u 21 sat.

Tko je sve stigao na premijeru, pogledajte u fotogaleriji naše Mije Milković.