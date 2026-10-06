FOTOGALERIJA Tko je sve na Poljudu? Tribine krcate, atmosfera vatrena, pogledajte koga smo sve snimili

Poljud je spreman za veliki nogometni spektakl. Još malo ostalo je do početka utakmice Hrvatske i Španjolske, a tribine splitskog stadiona ispunile su se navijačima koji s nestrpljenjem čekaju izlazak reprezentacija na travnjak.
Nakon što su se tijekom poslijepodneva rijeke ljudi slijevale prema Poljudu, navijačka groznica preselila se na tribine. Hrvatski dresovi, crveno-bijele kockice, šalovi i zastave dominiraju stadionom, a kako se približava prvi sučev zvižduk, atmosfera je sve glasnija.
Navijači su u Split stigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz inozemstva, a među njima su sve generacije – od najmlađih u hrvatskim dresovima do onih koji Vatrene prate desetljećima.
Posebno zanimljivi prizori mogu se vidjeti upravo na tribinama.
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