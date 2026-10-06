Close Menu

FOTOGALERIJA Tko je sve na Poljudu? Tribine krcate, atmosfera vatrena, pogledajte koga smo sve snimili

Poljud 'goriii'
hrvatska spanjolska poljud bepo 10

Poljud je spreman za veliki nogometni spektakl. Još malo ostalo je do početka utakmice Hrvatske i Španjolske, a tribine splitskog stadiona ispunile su se navijačima koji s nestrpljenjem čekaju izlazak reprezentacija na travnjak.

Nakon što su se tijekom poslijepodneva rijeke ljudi slijevale prema Poljudu, navijačka groznica preselila se na tribine. Hrvatski dresovi, crveno-bijele kockice, šalovi i zastave dominiraju stadionom, a kako se približava prvi sučev zvižduk, atmosfera je sve glasnija.

Navijači su u Split stigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz inozemstva, a među njima su sve generacije – od najmlađih u hrvatskim dresovima do onih koji Vatrene prate desetljećima.

Posebno zanimljivi prizori mogu se vidjeti upravo na tribinama.

hrvatska spanjolska poljud bepo 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
9
Haha
1
Nice
0
What?
1
Laž
1
Sad
1
Mad
1