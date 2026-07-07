FOTOGALERIJA Svjetski prvaci ponovno primljeni u Splitu: Nakon Šute, mlade vaterpoliste ugostio i župan Boban

Nakon što je mlade hrvatske vaterpoliste, osvajače naslova svjetskih prvaka, primio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, dio zlatne reprezentacije pozvan je i na prijem kod splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.

Prijem je održan u utorak, 7. srpnja 2026. godine, u dvorani Splitsko-dalmatinske županije u Splitu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Boban im uputio riječi zahvale i podrške

Župan Blaženko Boban mladim je vaterpolistima uputio tople riječi zahvale, čestitao im na velikom sportskom uspjehu te ih motivirao za nove izazove i buduće pobjede.

Na prijemu su bili igrači: Duje Burazin, Nardo Dragaš, Nikola Ferić, Mihael Mladineo i Nardo Skejić, koji su kao dio mlade hrvatske vaterpolske reprezentacije sudjelovali u osvajanju naslova svjetskih prvaka.

Uz igrače i stručni stožer te predstavnici Saveza

Uz reprezentativce, prijemu su nazočili i članovi stručnog stožera Hrvoje Koljanin i Andro Petrić.

U pratnji izaslanstva Hrvatskog vaterpolskog saveza stigli su predsjednik HVS-a Mladen Drnasin, Milivoj Bebić, član Upravnog odbora i Stručnog savjeta HVS-a, Hrvoje Akrap, član Upravnog odbora HVS-a, te Dejan Savičević, član Stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Još jedan prijem za mlade svjetske prvake bio je prilika za zahvalu, čestitke i podršku sportašima koji su velikim uspjehom još jednom razveselili hrvatsku sportsku javnost.

Kako je bilo na prijemu kod župana Blaženka Bobana, pogledajte u nastavku.