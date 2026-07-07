FOTOGALERIJA Svjetski prvaci kod gradonačelnika Splita, "past" će nagrada od 500 eura!

Nismo postali svjetski prvaci u nogometu, ali jesmo u – vaterpolu! Mladići do 18 godina su osvojili zlato na Svjetskom prvenstvu koje se održavalo u portugalskom Rio Maioru od 27. lipnja do 4. srpnja, u finalu su savladali SAD nakon raspucavanja peteraca (konačni rezultat je bio 21:20, sama utakmica je završila 14:14), a splitski dio hrvatske reprezentacije danas je stigao na primanje kod gradonačelnika Tomislava Šute.

- Ovo je najveći uspjeh svih nas, normalno, svjetsko prvenstvo osvojit i nakon deset godina vratit u Hrvatsku je stvarno neopisiv uspjeh. Kroz prvenstvo i same pripreme smo prošli kroz dosta teških situacija, bilo je izostanaka zbog mature, zbog seniorskih utakmica, priprema, okupili smo se zapravo u Portugalu… Ali zajednički smo odradili sve utakmice i vidjelo se da vrijedimo, da nismo došli bez veze odigrati turnir. - kazao je Duje Burazin, jedan od reprezentativaca iz Splita, dok je za igrača finalne utakmice proglašen Nardo Skejić…

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- Odličan je to osjećaj, predivan, ali puno je veće zadovoljstvo i veća nagrada podignut pehar i osvojiti zlatnu medalju. Nismo uspjeli odraditi pripreme nego smo se nekako uigravali kroz turnir, došli smo se matura, neki su bili sa seniorima, ali nakon prve utakmice smo vidjeli da smo dobri i da možemo osvojiti turnir…

U momčadi su ‘naši’ bili još Nikola Ferić, Nardo Dragaš i Mihael Mladineo, koji je pak istaknuo golmana reprezentacije.

- Ova medalja znači puno, presretni smo zbog rezultata, nema bolje nego bit svjetski prvak. Dojmovi se još nisu slegli, super sve. Finale i polufinale odlučeno na peterce, istim rezultatom što je zanimljivo, a istaknuo se naš golman Nikola Batoš koji je protiv Španjolaca i Amera obranio po dva penala…

Izbornik reprezentacije Hrvoje Koljanin smatra kako će iz ove generacije stasati budući seniorski reprezentativci.

- Strašno veliki uspjeh, puno puta sam ponovio, drago mi je i iznimno sam ponosan radi ovih momaka što s to doveli do kraja na najbolji mogući način. Ostavili su sve te pehove prije, makar nisu to pehovi, to su njihove školske, klupske obaveze, najbitnije da su oni kad su se skupili funkcionirali na najbolji mogući način, kao momčad i na kraju osvojili naslov svjetskog prvaka. Sigurno je da će biti materijala za seniorsku reprezentaciju jer to i je cilj Saveza i svih izbornika i trenera ovih mlađih kategorija da naprave nekakav širi izbor kandidata za A reprezentaciju.

Mladen Drnasin, predsjednik HVS-a, naglašava pak kako je težak prijelaz između juniora i seniora, ne prođe tu tranziciju puno sportaša.

- Svi u Savezu, stručni savjet i svi koji sudjeluju u radu, stvarno nam je ovo jedna stavka koja nam daje hrabrost da znamo da imamo nasljednike ove jedne generacije, iako svi znamo da je vrlo teško napraviti ovu stepenicu, baš ovu stepenicu između juniora i seniora. Tuckova reprezentacija je 2009. godine u Šibeniku osvojila zlato, samo je dvoje-troje završilo u reprezentaciji. Ali njih sad čeka jedan veliki rad, odricanje, ali mislim da će barem pola od njih biti nosioci buduće reprezentacije.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je pak najavio nagrade mladim vaterpolistima.

- Prvo čestitke našim vaterpolistima, njihovom timu na osvojenom zlatu u vaterpolu nakon deset godina. Mislim da je to zalog za budućnost, u vaterpolu smo se uvijek dokazivali, ovo je samo dokaz kvalitetnog rada stručnog tima, naših mladih ljudi i onda nemamo sumnje u budućnost… Što se tiče samo Grada Splita, poduzimamo niz aktivnosti što se tiče ulaganja u sportsku infrastrukturu. Kad govorimo konkretno o bazenima, radovi sada započinju i na Zvončacu i na Poljudu, a i niz ulaganja koje se događaju u sportskoj infrastrukturi. Isto tako svjedoci smo da smo stavili u javno savjetovanje Pravilnik o sufinanciranju sportskih članarina, nama je cilj da se što više mladih ljudi uključi od rujna i tako potičemo mlade u sportu, brinemo o mentalnom zdravlju, a zapravo to je zalog i za profesionalni sport. Grad je u suradnji sa Splitskim savezom sportova pripremio nagrade koje ćemo im dodijeliti, riječ je o novčanim nagradama, kako sad stoje stvari to će biti 500 eura.