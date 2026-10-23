FOTOGALERIJA Svečana premijera „Grka Zorbe” u splitskom HNK-u: Pogledajte koga smo sve uhvatili i ukojim modnim kombinacijama

Splitski Hrvatski narodni kazališni dom bio je mjesto još jedne posebne kulturne večeri. Premijernom izvedbom baleta „Grk Zorba” publika je dobila priliku upoznati novo scensko viđenje jednog od najpoznatijih književnih likova, a svečanu atmosferu dodatno je obilježila dodjela nagrada Judita Marjanu Nejašmiću Baniću i Simonu Krečiću, u čije je ime priznanje preuzela njegova supruga.

Balet HNK Split predstavio je „Grka Zorbu” u koreografiji i režiji renomiranog baletnog umjetnika Staše Zurovca, koji potpisuje i dramaturgiju te glazbenu prilagodbu predstave.

Zorba kao simbol života, ljubavi i slobode

Poznati junak Nikosa Kazantzakisa u ovoj izvedbi dobiva novu dimenziju. Iako ga mnogi doživljavaju kao veselog Grka, zaljubljenika u vino, ples i životne užitke, Zorba je mnogo složeniji lik.

Iza njegove vedrine krije se čovjek koji je upoznao i najmračnije strane života, doživio gubitke i razočaranja, ali unatoč svemu nije izgubio sposobnost radovanja i prepuštanja trenutku.

Upravo tu njegovu životnu filozofiju Zurovac nastoji prenijeti na pozornicu, koristeći ples kao sredstvo izražavanja emocija koje riječi često ne mogu dovoljno snažno opisati.

Zorbina mudrost ne proizlazi iz knjiga i teorija, nego iz osobnog iskustva, rada, ljubavi, boli i svega onoga što čovjeka oblikuje tijekom života.

Predstava koja ne nudi gotove odgovore

Nova splitska baletna produkcija bavi se univerzalnim temama koje nadilaze vrijeme i prostor u kojem se odvija Kazantzakisova priča.

Ljubav, zajedništvo, nasilje, snovi i njihovi neuspjesi, smrt i ples isprepliću se u scenskoj priči koja gledateljima ostavlja prostor za vlastito tumačenje.

Važno mjesto zauzima i Zorbin san o rudniku te njegova propast, kao podsjetnik na ljudsku potrebu za stvaranjem, nadanjem i ponovnim ustajanjem nakon životnih poraza.

Predstava pritom ne pokušava nametnuti jednu poruku. Umjesto toga, kroz pokret, glazbu i scenski izraz poziva publiku da sama pronađe značenje u onome što vidi i osjeća.

Posebnu snagu izvedbi daje glazbena pratnja Orkestra i Zbora Opere HNK Split, koji sudjeluju u stvaranju cjelovitog kazališnog doživljaja.

Dodijeljene i nagrade Judita

Premijernu večer obilježila je i dodjela nagrada Judita, priznanja koja zauzimaju posebno mjesto u splitskom kulturnom životu.

Nagrade su dodijeljene Marjanu Nejašmiću Baniću i Simonu Krečiću, a Krečićevo priznanje preuzela je njegova supruga.

Tako je večer u splitskom kazalištu, uz novu baletnu produkciju, bila posvećena i umjetnicima čiji rad pridonosi bogatstvu kulturne scene.

Premijera „Grka Zorbe” još je jednom pokazala kako poznata književna priča može dobiti drukčiji život kroz ples, glazbu i kazališnu umjetnost.

Atmosferu premijere i svečane dodjele nagrada donosimo u fotogaleriji iz HNK Split.