FOTOGALERIJA Split se večeras vratio u zlatno doba rock'n'rolla! Stivi Vučković: "Ovo je naše obiteljsko srebro, kulturno blago koje smo spasili od zaborava"

Neki se nisu vidjeli godinama, neki desetljećima, a neki su se večeras ponovno prisjetili vremena kada je Split živio za glazbu, kada je gotovo svaki kvart imao svoj bend i kada su se pjesme stvarale iz čistog entuzijazma. Upravo takva atmosfera vladala je ove srijede navečer u splitskoj kavani Ćakula na Mažuranićevu šetalištu, gdje je održana promocija trostrukog CD albuma "Evo ruke, Splite – Vol. 1".

Riječ je o posebnom diskografskom izdanju koje na jednom mjestu okuplja 57 pjesama čak 54 splitska benda, među kojima su mnoge snimke desetljećima bile zaboravljene, zagubljene ili pohranjene u privatnim arhivima. U stvaranju tih pjesama sudjelovalo je više od 300 glazbenika i autora, a album predstavlja svojevrsnu glazbenu vremensku kapsulu Splita iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća, uz snimke koje sežu i izvan tog razdoblja. Večerašnje druženje bilo je mnogo više od predstavljanja albuma. Okupili su se ljudi koji su nekada dijelili pozornice, prostorije za probe, snove o diskografskim ugovorima i prve nastupe pred publikom.

"To je bio neki sasvim drugačiji Split"

Jedan od najzaslužnijih za realizaciju ovog projekta je Stevo Stivi Vučković, poznati splitski glazbenik, gitarist, autor i organizator brojnih glazbenih događanja. Splitska publika poznaje ga i pod imenima Stividen i Steve Wolfman, a tijekom višedesetljetne karijere sudjelovao je u radu brojnih bendova te pokretao glazbene manifestacije. Bio je član splitskog rock-sastava Vukojarac, nastupao u grupama Epicentar i Vrijeme nježnosti, a široj publici posebno je poznat po projektu Stivideni i pjesmama poput "Ići mići" i "Idemo na Bačvice". Pokretač je manifestacije "Evo ruke", organizirao je blues i jazz događanja u Splitu, a posljednjih godina bio je angažiran i na organizaciji Splitskog festivala.

Upravo je Vučković za Dalmaciju Danas govorio o važnosti očuvanja glazbene povijesti grada. "Evo, skupili smo se u Ćakuli, mi neki koji smo malo i prerasli, ali smo izašli iz rock'n'rolla, iz jednog sasvim drugačijeg Splita koji je imao nekakav drugačiji zvuk nego današnji. Doduše, bilo je puno manje turizma, a puno više sve je bilo bazirano na kreaciji, na autorskom radu", kazao nam je Vučković. Objasnio je da je album nastao iz želje da se od zaborava sačuvaju snimke koje su godinama bile izvan dosega javnosti. "Sam povod je promocija trostrukog albuma 'Evo ruke, Splite', na kojem je obuhvaćeno 57 pjesama. Ovdje imamo na jednom mjestu snimke koje su dugo bile zagubljene, zabačene negdje, a vrijede", istaknuo je. Splitska glazbena scena osamdesetih godina bila je iznimno bogata. Bendovi su nastajali u kvartovima, školama i mjesnim zajednicama, a mladi su glazbenici nastupali u prostorima poput TOK-a i STOP-a. Iz takvog su okruženja izrasli brojni poznati izvođači, a među njima su Neno Belan, Goran Karan, Mladen Vuco, Pero Kozomara i Neno Ninčević, čije se rane glazbene priče također mogu pronaći na ovom izdanju.

"Iz ovih snimki izašli su i Neno Belan i Đavoli. Tu su svi oni s nekim prethodnim projektima ili bendovima. Tu je mladi Vuco s Vatrenim ulicama, tu je Karan sa Zipom, tu su Pero Kozomara i Neno Ninčević s Vremenom nježnosti. Tu je more njih", ispričao nam je Vučković. Naglašava da se neobjavljivanje pojedinih pjesama nikako ne smije poistovjećivati s njihovom kvalitetom. "To što nešto nije izašlo nije bilo pitanje kvalitete. Tada je u Splitu praktički u svakom portunu bio bend. To je bilo neko drugo vrijeme. Drugačije se stvarala glazba, drugačije se konzumirala", prisjetio se.

"Snimke smo pravili, nosili Škarici, praznih se ruku vraćali"

Posebno se prisjetio stihova Bogašina Šoića Mirilovića iz pjesme "Osamdesete" Daleke obale, koji govore o mladim splitskim glazbenicima i njihovim pokušajima da dođu do diskografskog ugovora.

U to je vrijeme jedna od ključnih osoba u domaćoj diskografskoj industriji bio Siniša Škarica, dugogodišnji urednik Jugotona, kojemu su brojni mladi autori donosili svoje prve snimke. "Škarica je bio bog i batina u diskografiji, u Jugotonu. On je određivao sudbinu", prisjetio se Vučković. No, mnogi talentirani splitski bendovi nisu dobili priliku za snimanje službenog albuma. Njihove pjesme ostale su na starim vrpcama i demo snimkama, a dio njih sada je prvi put sustavno okupljen na jednom izdanju. Trostruki album obuhvaća različite glazbene pravce, od jazza i popa do rocka i heavy metala. Sve su snimke profesionalno remasterirane kako bi i nove generacije mogle čuti zvuk tadašnjeg Splita.

"Umjesto krvavih očnjaka pokazali smo mliječne zube"

Na večerašnjem okupljanju nisu bili samo glazbenici i autori. Među sudionicima našli su se i ljudi koji su tijekom osamdesetih i devedesetih pratili scenu, pisali o koncertima i ocjenjivali mlade bendove. Jedan od njih je poznati glazbeni kritičar Zlatko Gall, uz kojeg Vučkovića veže posebno zanimljiva uspomena.

Meni se 1984. bend zvao Vukojarac. I mi nakon koncerta, puni adrenalina, čitamo sutradan što je Zlatko Gall napisao. A on je napisao da je Vukojarac, umjesto krvavih očnjaka, pokazao mliječne zube. U papar bismo ga bili učinili, a sad je on tu", ispričao je uz smijeh Vučković. Upravo takve anegdote najbolje dočaravaju koliko je splitska scena bila živopisna, ali i koliko su mladi glazbenici ozbiljno doživljavali svaku kritiku i svaki nastup. "Onda se išlo samo srcem, bez puno razmišljanja i promišljanja. Htio si pokazati svoju pjesmu, svoju kreaciju, pa makar osvojio samo simpatiju neke male Ane iz osmog B razreda", kazao nam je.

"Ovo nije samo nostalgija. Ovo je obiteljsko srebro Splita"

Iako će mnogi večerašnje okupljanje doživjeti kao povratak u mladost, Vučković smatra da cijeli projekt ima mnogo veću vrijednost. Za njega su ove snimke dio kulturnog identiteta Splita, grada koji je desetljećima stvarao prepoznatljivu glazbenu scenu i iznjedrio velik broj uspješnih izvođača. "Mi večeras zapravo slavimo što je ovo sačuvano. Jer to je arhiva, to je kulturno blago, to je ono što se zove obiteljsko srebro, koje se čuva, koje se baštini. Iz ovoga se izvlače pouke. Današnji mladi trebaju ovo poslušati", poručio je. Svjestan je, kaže, da će neki ovakav projekt promatrati samo kroz prizmu nostalgije. "Uvijek će biti onih koji će reći da je svatko sretan kada se vrati u mladost. Kad dođeš u neke godine, onda te nostalgija puca, jer si tada bio mlad, sve ti je bilo na dlanu, cijeli svijet je bio tvoj. Ali nije samo to. Ovo ima vrijednost", naglašava Vučković.

Posebno mu je važno što se snimke nisu izgubile, jer smatra da se njihov nestanak može usporediti s gubitkom dragocjene obiteljske fotografije. "To je kao kad tražiš neku omiljenu fotografiju, prastaru, od bake, pa si je zametnuo. Danas imaš digitalne fotografije, ali ti hoćeš baš onu na papiru. E, tako je i s ovim snimkama", slikovito je objasnio.

Generacije koje su stvarale splitski rock ponovno na jednom mjestu

Tijekom večeri u kavani Ćakula organizirano je druženje nekadašnjih glazbenika, autora i poznavatelja splitske glazbene scene, uz stare fotografije, glazbene snimke i razgovore o vremenu kada je rock'n'roll bio važan dio svakodnevice mladih Splićana.

Vučković je već na početku okupljanja prepoznao brojna poznata lica. "Već prepoznajem glave, tu su glazbenici koje danas gledamo i slušamo na radiju i televiziji. Svi znaju da je ovo veliki trenutak. Jer da se ovo izgubilo, poslije bi bilo ajme i kuk", kazao nam je. Za mnoge od sudionika bila je to prilika za susret nakon gotovo 40 godina, ali i za prisjećanje na vrijeme prvih gitara, koncertnih pozornica, bendovskih proba i mladenačkih snova.

Album "Evo ruke, Splite – Vol." urednički je oblikovao upravo Vučković, a objavljen je u koprodukciji Spone i Wolfmana. Riječ je o projektu kojim se na jednom mjestu čuva važan dio splitske glazbene povijesti. Večerašnje okupljanje organizirali su Udruga Evo ruke, Kavana Ćakula i Slastice kod Mate, a cijela je priča pokazala koliko dubok trag može ostaviti jedna generacija glazbenika.