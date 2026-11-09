FOTOGALERIJA Split se večeras prisjetio velikog maestra: Svečano obilježena 100. obljetnica rođenja Vinka Lesića

U ponedjeljak, 9. studenoga, u sklopu koncertnog ciklusa "Foyer Fortissimo", održana je svečana glazbena večer pod nazivom "Maestrovih 100", posvećena životu i stvaralaštvu maestra Vinka Lesića (1926. – 2009.). Program je započeo u 18 sati, a okupio je glazbenike, nekadašnje suradnike, članove obitelji i brojne poštovatelje njegova rada.

Bila je to večer posvećena čovjeku koji je desetljećima stvarao, podučavao, okupljao glazbenike i čuvao dalmatinsku pjesmu od zaborava, ostavivši neizbrisiv trag u kulturnom životu Splita i Dalmacije.

Predstavljeno vrijedno notno izdanje "Pjeni se more"

Posebno mjesto u večerašnjem programu zauzelo je predstavljanje notnog izdanja "Pjeni se more", objavljenog u ediciji "Leut" Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, nazvanog prema jednoj od najpoznatijih Lesićevih autorskih skladbi.

Riječ je o vrijednom projektu kojim je dio njegova bogatog glazbenog opusa, desetljećima sačuvanog u rukopisima, dobio tiskano izdanje. Time će njegove skladbe postati dostupnije novim generacijama izvođača, koji će ih moći upoznati, izvoditi i prenositi dalje. O stvaralaštvu maestra Lesića govorili su dr. sc. Marijo Krnić, autor prijepisa i urednik notnog izdanja, Mijo Stanić, koji je predstavljao izdavača, te doc. art. Terezija Kusanović.

Za zahtjevan posao prijepisa i notografije zaslužan je upravo Marijo Krnić, dok je svoj doprinos izdanju dao i priznati etnomuzikolog i glazbenik dr. sc. Joško Ćaleta, napisavši osvrt na Lesićev stvaralački rad i doprinos očuvanju glazbene baštine. Iako zbirka obuhvaća samo dio njegova iznimno bogatog opusa, njezina je važnost u očuvanju prepoznatljivog skladateljskog rukopisa i približavanju Lesićeve glazbe budućim naraštajima.

Svečanost je simbolično otvorena tonskom snimkom skladbe "Pjeni se more", koju je Vinko Lesić uglazbio i aranžirao na stihove Dobriše Cesarića, u izvedbi ženske klape Cesarice.

Četiri klape odale počast velikom skladatelju

U koncertnom programu sudjelovale su četiri klape koje su svojim nastupima podsjetile na bogato glazbeno nasljeđe maestra Lesića. Nastupile su ženska klapa Dalmatinke, pod vodstvom Marija Krnića, muška klapa Filip Dević, koju vodi Jakša Gilić, ženska klapa Orca, pod vodstvom Srećka Damjanovića, te mješovita klapa Filip Dević – Ferata, pod umjetničkim vodstvom Mara Rice.

Program je vodila Mariola Milardović-Perić, a svoj doprinos obilježavanju velike obljetnice dali su i Glazbena škola Josipa Hatzea te KUDŽ Filip Dević.

Posebno emotivan povratak Dalmatinki

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je nastup ženske klape Dalmatinke, koju je maestro Lesić vodio posljednjih petnaest godina svojega radnog vijeka. Njihova glazbena suradnja s vremenom je prerasla u duboko prijateljstvo i povezanost koja se očuvala i nakon prestanka zajedničkog djelovanja.

Nakon višegodišnje stanke, nekadašnje članice ponovno su se okupile upravo zbog svojega maestra, kako bi mu pjesmom zahvalile za godine zajedničkog rada, nastupa i uspomena. Izvele su četiri njegove pjesme, podsjetivši okupljene na vrijeme u kojem su zajedno stvarale i nastupale. Posebno je istaknuto kako su upravo Dalmatinke bile pokretačka snaga obilježavanja ove velike obljetnice, čime su još jednom pokazale koliko je snažan trag Vinko Lesić ostavio među glazbenicima s kojima je surađivao.

Od rodnog Lastova do velikog traga u splitskoj glazbi

Priča o Vinku Lesiću započela je daleko od splitskih pozornica, na njegovu rodnom Lastovu. Rođen je 27. veljače 1926. godine, a prve glazbene korake napravio je upravo na otoku, kao orguljaš i zborovođa u župnoj crkvi. Ljubav prema glazbi, posebice otočkim i dalmatinskim tradicijskim napjevima, obilježila je njegov cjelokupni stvaralački put.

Tijekom više od šest desetljeća karijere djelovao je kao skladatelj, dirigent, pjevač, korepetitor, zborovođa i organizator kulturnih događanja. Uz Ivu Tijardovića i Silvija Bombardellija sudjelovao je u razvoju Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a bio je i jedan od važnih ljudi u pokretanju Splitskih ljetnih priredbi, današnjeg Splitskog ljeta, te prvi glazbeni urednik Radio Splita.

Posebno značajnu ulogu imao je u razvoju festivala Melodije Jadrana, odnosno kasnijeg Festivala zabavne glazbe Split. Tijekom 11 godina njegova vodstva festival je stekao međunarodnu prepoznatljivost, a Split su posjećivala neka od najvećih svjetskih glazbenih imena toga vremena. Njegov rad nije se zaustavljao na skladanju i dirigiranju. Lesić je bio čovjek koji je stvarao kulturne događaje, okupljao ljude i otvarao prostor novim generacijama umjetnika.

Obradio više od 250 narodnih i varoških pjesama

Njegov skladateljski opus obuhvaća više od stotinu skladbi za klape i zborove, solopjesme, baletna djela i velike sakralne skladbe, među kojima se posebno ističu oratorij "Requiem za hrvatskog vojnika" i "Svečana dalmatinska misa". Osim autorskog stvaralaštva, obradio je više od 250 narodnih i varoških pjesama, dajući izniman doprinos očuvanju tradicijske glazbe Dalmacije. Posebnu ljubav gajio je prema glazbenoj baštini rodnog Lastova, čije je tradicijske napjeve svojim radom sačuvao od zaborava i približio novim generacijama. Velik dio njegova glazbenog nasljeđa povezan je i s muškom klapom Filip Dević, koju je vodio čak 23 godine.

Pod njegovim vodstvom klapa je na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojila ukupno 16 nagrada stručnog ocjenjivačkog suda i publike, kao i posebno festivalsko priznanje za doprinos razvoju dalmatinske klapske pjesme. Upravo su brojne generacije glazbenika koje je podučavao, vodio i poticao na stvaralaštvo jedan od najvažnijih dijelova njegove ostavštine.

Večer zaključena pjesmom Arsena Dedića

Za svoj izniman rad i doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi Vinko Lesić primio je brojna priznanja, među kojima se posebno ističu Nagrada Grada Splita za životno djelo 1997. godine te posthumna Nagrada Općine Lastovo za životno djelo 2014. godine. Preminuo je 28. siječnja 2009. godine u Splitu, ali njegovo stvaralaštvo i danas živi kroz brojne klape, zborove i generacije glazbenika koje su od njega učile. Večerašnja svečanost završila je emotivnim tonskim zapisom jedne od posljednjih Lesićevih obrada, antologijske pjesme Arsena Dedića "Kuća pored mora", u izvedbi Dalmatinki. Bio je to simboličan završetak večeri koja je pokazala koliko glazba može sačuvati uspomene i povezivati ljude i onda kada velikih umjetnika više nema među nama. U organizaciji svečanosti, uz obitelj maestra Lesića i njegove najbliže klapske suradnike, važnu su ulogu imali Marijo Krnić, Festival dalmatinskih klapa Omiš i Hrvatsko narodno kazalište Split.

Obilježavanje stote obljetnice njegova rođenja nije bilo samo prisjećanje na velikog glazbenika, nego i podsjetnik na važnost očuvanja glazbene baštine koju je ostavio iza sebe. Predstavljanjem notnog izdanja "Pjeni se more" dio njegova stvaralaštva dobio je priliku nastaviti živjeti među budućim naraštajima, a koncert "Maestrovih 100" još je jednom potvrdio koliko je Vinko Lesić zadužio Split, Dalmaciju i hrvatsku glazbenu kulturu.