FOTOGALERIJA Split plesao do zore: Pogledajte kako je izgledala prva večer Ultre

Park mladeži u petak navečer pretvoren je u golemi plesni podij. Prvom večeri započelo je 12. izdanje festivala Ultra Europe, a deseci tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja ispunili su festivalski prostor već tijekom večeri. Festival se u Splitu održava od 10. do 12. srpnja.

Među publikom su se ponovno miješali brojni jezici, nacionalne zastave i maštovite festivalske kombinacije. Šljokice, neonske boje, usklađeni kostimi i rekviziti bili su gotovo jednako primjetni kao i izvođači na pozornicama, a upravo su posjetitelji iz svih krajeva svijeta još jednom stvorili prepoznatljivu sliku splitske Ultre.

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Program se odvijao na četiri pozornice. Na glavnoj su nastupili Mykris, Halō, Subtronics, Oliver Heldens, Afrojack i DJ Snake, dok je završetak prve večeri pripao Johnu Summitu. Ljubitelji nešto drukčijeg, underground zvuka okupili su se na pozornici Resistance, na kojoj su nastupili DJ Jock, Deer Jade, Miss Monique, Adam Beyer i CamelPhat.

Posebno raspoložena bila je publika u prvim redovima tijekom nastupa Afrojacka, dok je John Summit nekoliko sati poslije priveo program kraju pred tisućama rasplesanih posjetitelja. Završnicu je obilježio veliki vatromet iznad Parka mladeži, kojim je zaključena prva od triju festivalskih noći.

Laseri, vatra, svjetlosni efekti i more podignutih ruku dominirali su prizorima iz Parka mladeži. Kako je izgledao početak još jednog vikenda elektroničke glazbe u Splitu, pogledajte u našoj fotogaleriji.