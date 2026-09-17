Split još živi ljeto

Iako smo već duboko zakoračili u drugu polovicu rujna, Split i dalje živi punim plućima. Četvrtak navečer u centru grada izgledao je gotovo kao da udarni dio turističke sezone još nije završio.

Ulice stare gradske jezgre dobro su ispunjene, a Rivom i okolnim ulicama mahom šeću mladi i brojni strani turisti. Restorani, kafići i gradske šetnice i dalje privlače velik broj ljudi, pa se na trenutke teško može zaključiti da je kalendarska jesen pred vratima.

Ugodnih 26 stupnjeva

Razlog za živahnu večer svakako je i vrijeme. U Splitu je večeras temperatura ugodnih 26 stupnjeva Celzijevih, idealna za šetnju gradom, večeru na otvorenom ili posljednje ovogodišnje uživanje u pravom ljetnom ugođaju.

Prizori iz centra potvrđuju da turistička sezona u Splitu očito još nije rekla posljednju riječ. Iako je najveća ljetna gužva iza nas, gostiju i dalje ima mnogo, a grad u večernjim satima odiše atmosferom karakterističnom za srpanj i kolovoz.

Posljednje ljetne večeri prije promjene vremena

Mnogi tako koriste ugodnu večer za posljednje trenutke ljeta prije najavljene promjene vremena koja bi u Split i Dalmaciju trebala stići već sutra.

Do tada, grad pod Marjanom još jednom pokazuje koliko se turistička sezona posljednjih godina produžila. Sudeći prema prizorima iz centra grada ovog četvrtka navečer, u Splitu ljeto još uvijek – traje.