FOTOGALERIJA Spektakl na ulicama Toronta: Hrvati krenuli prema stadionu i razvili ogromnu šahovnicu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Torontu igra povijesnu utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv snažnog Portugala. Prvi krug nokaut-faze pobjedniku donosi plasman među 16 najboljih momčadi svijeta i odlazak na megdan Španjolskoj koja je pobijedila Austriju.

Utakmica se igra na stadionu BMO Field, a hrvatski navijači već satima stvaraju sjajnu atmosferu u Torontu. Nakon druženja, pjesme i molitve u Hrvatskoj kući, navijačka kolona krenula je prema stadionu.

Razvili veliku šahovnicu

Na ulicama Toronta ponovno se mogla vidjeti prava hrvatska navijačka slika. Dok su pješačili prema stadionu, hrvatski navijači razvili su veliku šahovnicu, a prizor je izazvao oduševljenje među okupljenima.

Pjesma, zastave, dresovi i nezaobilazne kockice preplavili su ulice kanadskog grada, koji večeras doslovno diše hrvatski. Navijači se nadaju velikoj pobjedi Vatrenih i prolasku u sljedeću fazu natjecanja.

Pogledajte prizore iz Toronta

Kako izgleda navijačka kolona na putu prema stadionu i velika šahovnica razvijena na ulicama Toronta, pogledajte u nastavku.

Sve je snimio naš fotoreporter Roko Pavlinušić.

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