FOTOGALERIJA Solin slavi svoje mlade genijalce: Grad nagradio učenike koji su briljirali na natjecanjima

U Domu kulture "Zvonimir" u Solinu danas je upriličen prijem za solinske učenike koji su svojim predanim radom ostvarili zavidan uspjeh na raznim natjecanjima. Učenike i njihove mentore primio je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, Davor Mikas zamjenik gradonačelnika te pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i javne poslove, Tonći Ćićerić.

Gradonačelnik Solina istaknuo je kako je ovo jako lijepa prigoda za grad Solin te najbolji dio gradonačelničkog posla – podijeliti priznanja i poklone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Na kraju školske godine organiziramo prijem za učenike solinskih škola koji su na županijskim i državnim natjecanjima ostvarili zavidne rezultate. Naravno, kako ih nije moguće sve primiti nego smo se organizirali pa ograničili prijem do trećeg mjesta na županijskom i državnom natjecanju. Ovo je zahvala svima onima koji su se trudili, a pogotovo onim učenicima koji upisuju srednju školu. Kao gradonačelnik sam ponosan što imamo puno izvrsne djece i u vrtićima i školama, a naravno, kako rezultati ne bi bili mogući bez potpore i znanja koje prenose mentori i nastavnici. Ovim putem čestitam i njima", kazao je Ninčević.

Naglasio je kako je ovo primanje podstreh svima da nastave sa svojim radom i da prenose znanje učenicima, a oni nastave osvajati nagrade.

Iako Grad Solin nije osnivač škola, odlučili su tri solinske škole nagraditi poklon bonom od 2.000 eura, kako bi škole nabavile sve ono što im je potrebno u daljnjoj edukaciji i natjecanjima. Čestitkama se pridružio i pročelnik Ćićerić te istaknuo kako je ovo prilika da čestita učenicima koji su puno radili protekle školske godine i stekli zavidne rezultate, a iako Grad Solin nije osnivač škola on ulaže u obrazovanje.

"Obrazovanje je važan segment našeg društva. Učenicima bih poručio da je to jedini put za pravi uspjeh u životu i da dalje ustrajno rade i napreduju", zaključio je Ćićerić.