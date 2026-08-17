FOTOGALERIJA Snimili smo vatreni pakao na hrvatskoj granici: Buktinja se nezaustavljivo širi

Veliki požar na području Bosanskog Grahova ni danas ne posustaje. Dalmacija Danas snimila je požar i dramatične prizore s ovog područja, dok se vatrogasci i druge službe nastavljaju boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila golemu površinu. Prema informacijama Civilne zaštite, požar na području Risovca u općini Bosansko Grahovo zahvatio je više od 1.000 hektara visoke šume, a požarna linija se zbog visokih temperatura te snažnog i promjenjivog vjetra i dalje širi.

Naše kamere zabilježile požar

Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i vjetar, zbog čega je gašenje iznimno zahtjevno. Na terenu su pripadnici DVD-a Korita, Civilne zaštite Bosansko Grahovo, djelatnici šumarije i druge raspoložive snage, a kao ispomoć iz Livna je upućen i DVD Sveta Ana Lištani.

Od jutarnjih sati u gašenju ponovno sudjeluje helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nadležne službe navode kako je stanje na požarištu zasad relativno nepromijenjeno te da se vatra neprestano gasi. U nedjelju je na požarištu djelovao i protupožarni zrakoplov Air Tractor, no zbog gustog dima i smanjene vidljivosti nisu postojali uvjeti za siguran nastavak djelovanja iz zraka pa se zrakoplov morao vratiti u Mostar.

Vjetar raspiruje vatru, nedostaje i ljudi i opreme

Borbu s požarom otežava snažan i promjenjiv vjetar, a prema informacijama s terena problem predstavlja i nedostatak ljudstva, vatrogasne opreme, vozila i cisterni, što dodatno ograničava mogućnosti gašenja. Sve raspoložive snage ostaju na terenu, a stanje se intenzivno prati.