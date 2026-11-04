FOTOGALERIJA S GRIPA Pogledajte tko je sve došao bodriti hrvatske rukometaše

Split je ponovno u znaku rukometa! Utakmica hrvatske rukometne reprezentacije protiv Litve na Gripama privukla je ljubitelje sporta koji su s tribina došli pružiti podršku hrvatskim reprezentativcima.

Dok se na parketu vodila sportska borba, zanimljivo je bilo i među publikom. Na tribinama su se okupili navijači različitih generacija, a naš fotograf zabilježio je atmosferu i brojne trenutke s gledališta.

Tko je sve stigao na Gripe, kakva je atmosfera vladala među navijačima i koga je sve uhvatio objektiv našeg fotografa?

Pogledajte našu veliku fotogaleriju s tribina Gripa!