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FOTOGALERIJA S GRIPA Pogledajte tko je sve došao bodriti hrvatske rukometaše

Split je ovo čekao osam godina! Pogledajte koga smo sve snimili na tribinama Gripa
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Split je ponovno u znaku rukometa! Utakmica hrvatske rukometne reprezentacije protiv Litve na Gripama privukla je ljubitelje sporta koji su s tribina došli pružiti podršku hrvatskim reprezentativcima.

Hrvatska potopila Litvu na Gripama!

Dok se na parketu vodila sportska borba, zanimljivo je bilo i među publikom. Na tribinama su se okupili navijači različitih generacija, a naš fotograf zabilježio je atmosferu i brojne trenutke s gledališta.

Tko je sve stigao na Gripe, kakva je atmosfera vladala među navijačima i koga je sve uhvatio objektiv našeg fotografa?

Pogledajte našu veliku fotogaleriju s tribina Gripa!

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GALERIJA
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