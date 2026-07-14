FOTOGALERIJA Ružan prizor u Splitu: Park za pse na Plokitama zatrpan smećem

Park za pse u Đakovačkoj ulici na splitskim Plokitama jutros je osvanuo u izrazito neurednom stanju. Na prostoru namijenjenom kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima posvuda su razbacani otpad, plastične čaše, boce, vrećice i ostaci hrane.

Najveća količina smeća nalazi se uz klupe, ali otpada ima i po okolnom zemljanom prostoru. Dio sadržaja ispao je iz crne vreće te se proširio parkom, stvarajući ružnu i nehigijensku sliku.

Prizor je posebno neugodan jer se radi o prostoru koji svakodnevno koriste brojni građani i njihovi kućni ljubimci. Umjesto sigurnog i urednog mjesta za boravak, posjetitelje je jutros dočekao pravi mali deponij.

Ostaje i pitanje tko je iza sebe ostavio ovakav nered te zašto se javni prostor u Splitu ponovno pretvara u odlagalište otpada.