FOTOGALERIJA Radnici na vrućini u centru Splita skidaju naljepnice s rasvjetnih stupova

Radnici komunalnih službi danas marljivo čiste javnu rasvjetu u Marmontovoj ulici, jednoj od najpoznatijih šetnica u Splitu. Stup po stup, uklanjaju brojne naljepnice koje već dulje narušavaju izgled ulice i ostavljaju dojam neurednosti u samom centru grada.

Ova akcija čišćenja dio je kontinuiranih nastojanja da se urbano središte Splita očuva urednim i ugodnim za građane i posjetitelje.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kako izgleda čišćenje stupova u Marmontovoj, pogledajte u nastavku.