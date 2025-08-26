Close Menu

FOTOGALERIJA Radnici na vrućini u centru Splita skidaju naljepnice s rasvjetnih stupova

Kako izgleda čišćenje stupova u Marmontovoj, pogledajte u nastavku

Radnici komunalnih službi danas marljivo čiste javnu rasvjetu u Marmontovoj ulici, jednoj od najpoznatijih šetnica u Splitu. Stup po stup, uklanjaju brojne naljepnice koje već dulje narušavaju izgled ulice i ostavljaju dojam neurednosti u samom centru grada.

Ova akcija čišćenja dio je kontinuiranih nastojanja da se urbano središte Splita očuva urednim i ugodnim za građane i posjetitelje.

Kako izgleda čišćenje stupova u Marmontovoj, pogledajte u nastavku.

