FOTOGALERIJA Pun trg i odlična atmosfera obilježili doček Nove godine u Trogiru – večeras repriza uz Luku Nižetića

Doček Nove godine na Zimskoj Adventuri u Trogiru protekao je u iznimno veselom i pozitivnom ozračju, uz velik broj građana i posjetitelja koji su ispunili gradski trg i zajedno ušli u 2026. godinu.

Novogodišnje slavlje započelo je jutarnjim dočekom uz Centrifuga bend, koji je rasplesao i raspjevao publiku te stvorio sjajnu atmosferu već od ranih sati. Veselo druženje nastavilo se i u večernjim satima, kada je uz energičan nastup XXS benda trg bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a dobra zabava potrajala je do kasno u noć.

Odlična atmosfera, glazba uživo i blagdanski ugođaj još su jednom potvrdili da je Zimska Adventura u Trogiru nezaobilazno mjesto susreta i zajedničkog slavlja za sve generacije. Za sve koji žele ponovo osjetiti novogodišnji ugođaj, večeras, 1. siječnja, slijedi repriza dočeka Nove godine uz koncert Luke Nižetića, koji će započeti u 21 sat.

"Pozivamo građane i posjetitelje da se pridruže i nastave uživati u zadnjim danima bogatog programa Zimske Adventure u Trogiru", javljaju organizatori Adventa u Trogiru.