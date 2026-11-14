FOTOGALERIJA Prometna nesreća u Splitu: Automobil izletio s Vukovarske ulice, velika materijalna šteta i prometne gužve

U Vukovarskoj ulici u Splitu večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj je osobni automobil izletio izvan kolnika. Prema prvim informacijama, nastala je velika materijalna šteta, a na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe.

Kako nam je otkrila Anđela Pletikosić iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava o prometnoj nesreći zaprimljena je u 20.47 sati. Prema zasad dostupnim informacijama, vozač osobnog automobila iz zasad neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i izletio izvan kolnika. Na mjesto nesreće stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći i policijski službenici. Iako je nastala velika materijalna šteta, prema informacijama kojima policija trenutačno raspolaže, nitko nije zatražio liječničku pomoć.

Policija obavlja očevid, stvaraju se gužve

Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće.

Zbog nesreće i policijskog postupanja na Vukovarskoj ulici stvaraju se prometne gužve, a vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Više informacija o uzrocima nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.