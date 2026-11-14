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FOTOGALERIJA Prometna nesreća u Splitu: Automobil izletio s Vukovarske ulice, velika materijalna šteta i prometne gužve

Nastala je velika materijalna šteta
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U Vukovarskoj ulici u Splitu večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj je osobni automobil izletio izvan kolnika. Prema prvim informacijama, nastala je velika materijalna šteta, a na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe.

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Kako nam je otkrila Anđela Pletikosić iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava o prometnoj nesreći zaprimljena je u 20.47 sati. Prema zasad dostupnim informacijama, vozač osobnog automobila iz zasad neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i izletio izvan kolnika. Na mjesto nesreće stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći i policijski službenici. Iako je nastala velika materijalna šteta, prema informacijama kojima policija trenutačno raspolaže, nitko nije zatražio liječničku pomoć.

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Policija obavlja očevid, stvaraju se gužve

Policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće.

Zbog nesreće i policijskog postupanja na Vukovarskoj ulici stvaraju se prometne gužve, a vozači se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje. Više informacija o uzrocima nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.

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