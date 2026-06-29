FOTOGALERIJA Projekt koji će trajati tri godine: Vježbe i savjeti za slijepe i slabovidne osobe

- Projekt predstavlja jedan novitet na području naše Županije. Kroz njega se pružaju razne socijalne usluge: prva je savjetovanje slijepih osoba za ostvarivanje prava i pružanje podrške; druga je usluga edukacijske rehabilitacije, dakle to je rad na jačanju svakodnevnih vještina slijepih osoba, upoznavanje s pomagalima za slijepe osobe koje postoje te rad s tim pomagalima; te treća usluga kineziterapije, tjelovježbe koja je prilagođena slijepim osobama na način koji je njima prikladan za vježbanje. - najavila je voditeljica projekta Ines Žižić iz Županijske udruge slijepih Split, projekt socijalnog uključivanja slijepih osoba na području Splitsko-dalmatinske županije provodi Županijska udruga slijepih Split u partnerstvu sa SDŽ i Udrugom Spektar.

Projekt je započeo 15. travnja 2026. godine i traje 36 mjeseci, odobren je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda+ pri pozivu ‘Širenje socijalnih usluga u zajednici’ (ukupne vrijednosti 271.786,23 eura), a u Udruzi se nadaju da će i nakon isteka tri godine biti dostupni slični natječaji... Žižić dodaje:

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- Projektom će se zaposliti tri osobe, jedna je dugogodišnja djelatnica Udruge, tajnica koja će pri projektu pružati savjetodavnu uslugu i pomoć pri ostvarivanju prava slijepe osobe pogotovo novoslijepe osobe koje često ne znaju kuda krenuti pri ostvarivanju svojih prava pa ih je potrebno uputiti i u oftalmologa, i u Hrvatski zavod za socijalni rad, prvenstveno ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak i ostvarivanje prava na uslugu videće asistencije čii smo mi licencirani pružatelji. Interes je dobar, u prvom tromjesečju imamo gotovo 50 korisnika koje smo uključili u projekt. Neki trebaju jednokratnu pomoć, a neki od njih dolaze na terapije kod naše dvije novozaposlene djelatnice, edukacijske rehabilitatorice i kinezi terapeutkinje.

Koliko je teško animirati korisnike izvan Grada Splita, pitali su novinari voditeljicu projekta.

- Nije bilo teško, ključna je stavka da smo osigurali prijevoz svima koji imaju rješenje za videćeg asistenta, imamo trenuto zaposlenih sedam videćih pratiteljica tako da smo osigurali komplet usluge i podrške da ih dovedemo na terapije, vratimo kući, s njima se radi u jednom poticajnom okruženju tako da zaista nemamo problem s uključivanjem korisnika.

Predsjednik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić govori u čemu je zapravo najveći problem.

- Slijepe i slabovidne osobe do sada su imale osiguranu rehabilitaciju, ali u Zagrebu i to je ono što već godinama napominjem... To je jedan veliki problem. Slijepe osobe su jedina skupina osoba s invaliditetom koja ne dobiva rehabilitaciju u zdravstvenom sustavu, naša rehabilitacija se vrši preko sustava socijalne skrbi, što nema logike. Drugi problem je ta centralizacija, što zapravo sve morate u Zagrebu. Kad ostanete bez vida preko noći, jako puno toga morate učiti ispočetka, kao da ste se ponovno rodili... Od kuhanja, spremanja, čišćenja, peglanja, kretanja, svih tih nekih vještina koje su vam do tada dolazile kao nešto što ste radili automatski, sve morate ispočetka. To na žalost, za sada, jedino možete naučiti u Zagrebu, morate otići tri ili šest mjeseci u Zagreb. A to je problem, jer ostali ste bez vida, u šoku ste, i sad se morate odvojiti od obitelji, poznate okoline, prijatelja, podrške... Drugi problem je što u tih 3-6 mjeseci ostajete bez inkluzivnog dodatka, što je manji problem, a treći je problem što sve te vještine, pogotovo kretanje, učite u nepoznatom gradu. Trotoar u Splitu i u Zagrebu je kao da uspoređujete malu lokalnu cestu s sletnom stazom za avione! U Zagrebu su trotoari široki, drugačiji su orijentiri... Želimo naučiti te vještine u svom domu, kvartu, do svoje trgovine, kretanje u svojoj kuhinji. Zato smatramo da je pod hitno potrebno napraviti ispostave ili centre ili financirati tu rehabilitaciju za odrasle udrugama, jer zapravo ne treba toga previše, najbitnije je kretanje i vještine življenja. - kazao je predsjednik Tokić o problemima zbog kojih su pisali cijeli projekt. Što se tiče vježbanja, kaže:

- To je jako bitna stavka, jer sve slijepe osobe imaju krivo držanje. Zbog samog gubitka vida tijelo se počne držati u nekakvom zaštitničkom stavu, pogrbljenom, promijenimo i način hodanja i držanja, a nakon godina onda krene stradati i kičma, a to bi trebali spriječiti. Ne koristite više mišiće koje ste nekad koristili jer neke stvari više i ne radite, tako da brže propadate i fizički, zato i jesmo išli na ovaj tip vježbi.

Helena Bandalović ispred SDŽ najavljuje bezrezervnu podršku.

- Pored ovih terapija, jednom godišnje ćemo imati veliko javno edukativno predavanje kako postupati u kriznim situacijama u prostorijama Digitalne Dalmacije. Ovo je jedna od važnijih udruga u SDŽ, iznimno su se profilirali posljednjih godina u svim svojim aktivnostima, prate natječaje, dobivaju projekte i kroz njih realiziraju usluge prema svojoj korisničkoj skupini koja je itekako potrebna tih usluga. Isto tako važno je naglasiti kako je Županija izdala rješenje za pružanje usluga socijalne asistencije, evo sedam videćih asistenata je trenutno... Županija će im što se tiče ovih projekata osiguravati prostor i podršku kroz naše službe.