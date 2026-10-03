FOTOGALERIJA I VIDEO Polet Furioso prvi u cilju 95. Mrdujske regate: Dešković slavi veliku pobjedu

Polet Furioso prvi je prošao cilj 95. Mrdujske regate! Brod Jedriličarskog kluba Labud sa skiperom Nikolom Deškovićem prvi je stigao podno Sustipana nakon velike borbe – najprije s gotovo potpunim nedostatkom vjetra, a potom i s jakom konkurencijom koja je veći dio regate držala priključak. Ovogodišnja Mrduja krenula je u 11 sati iz Splita, ali oko 200 prijavljenih brodova odmah je dočekala bonaca. Tek s dolaskom vjetra počelo je pravo nadmetanje na tradicionalnoj ruti Split – Mrduja – Split, dugoj oko 22 nautičke milje.

Za Deškovića i njegovu posadu završilo je na najbolji mogući način – kao prvi su prošli cilj.

"To je splitski Wimbledon jedrenja"

Nakon ulaska u cilj Nikola Dešković nije skrivao zadovoljstvo. "To je splitski Wimbledon, splitski Wimbledon jedrenja. Danas smo odradili dosta dobro. Krenuli smo po nula vjetra, praktički ga nije bilo i dosta smo se mučili", kazao je Dešković.

Posada Polet Furiosa odlučila se za lijevu stranu regatnog polja, a istim su putem krenuli i njihovi najveći konkurenti. "Odabrali smo lijevu stranu, koja je bila više na strani juga. Tu su bili i drugi glavni konkurenti pa smo svi krenuli zajedno. U početku smo se borili četiri broda za vrh", opisao je.

Među glavnim konkurentima bili su Mareus, Fata Morgana Matea Arapova te predstavnici Marine Kaštela.

Fata Morgana i Mareus pobjegli, pa je sve preokrenula bonaca

Situacija na moru u jednom trenutku nije izgledala idealno za Polet Furioso. Prema Mrduji su im Fata Morgana i Mareus uspjeli pobjeći, pa je Deškovićeva posada oko otoka okrenula kao treća. "Fata Morgana i Mareus bili su dosta ispred nas. Međutim, u samim vratima ponovno je stao vjetar i uspjeli smo ih stići", prepričava Dešković.

Uslijedio je veliki preokret. Najprije su prestigli Mareusa, dok je Fata Morgana još neko vrijeme ostala ispred njih. No nakon okreta prema Splitu Polet Furioso mogao je iskoristiti svoje karakteristike i brzinu većeg broda.

"Kad smo krenuli natrag i dobili slobodan put prema Splitu, mi smo ipak nešto veći brod i samim time nešto brži. Uspjeli smo proći i drugi brod. Tako smo došli prvi i na kraju napravili, mislim, desetak minuta prednosti", rekao je zadovoljni Dešković.

"Mrduja je pokal koji ostaje u sjećanju"

Za Polet Furioso ovo nije prva velika pobjeda na Mrduji. Dešković i njegova posada prvi su bili i 2020. godine. "Mrdulja je Wimbledon našeg hrvatskog jedrenja. To je uvijek jedan poseban pokal, onaj koji ostaje u sjećanju. Jednom nam je to uspjelo 2020., a sada nam je ponovno uspjelo. Jako smo zadovoljni i ovaj ćemo pokal držati duboko u srcu", poručio je.

Inače, Polet Furioso i obitelj Dešković imaju posebnu vezu s Labudom i splitskim jedrenjem. Današnji Polet Furioso šesta je jedrilica obitelji Dešković koja nosi ime Polet, a prvog je još 1932. godine izgradio Nikolin djed Žarko Dešković, jedan od osnivača Labuda.

Kći Nora bila "13. adut"

Dešković je otkrio i kako je sastavljena njegova brojna posada. Na pitanje o jedinoj ženskoj članici posade sa smiješkom je objasnio kako je riječ o njegovoj kćeri. "To je moja kći Nora. Ona je stalni član posade, koji put izostane, ali uvijek je bila s nama. Bila nam je 13. adut i poslužila je", kazao je.

Posada je ove godine bila i poprilično međunarodna. "Imamo internacionalne goste, mog prijatelja i kolegu Volkera iz Njemačke, imamo ekipu iz Zagreba, imamo ekipu iz Makarske, tako da smo dosta internacionalni i rašireni po cijeloj Hrvatskoj", rekao je Dešković.

Skelin: "Mrduja kuca u našim srcima"

Posebno zadovoljstvo vladalo je i među čelnicima JK Labud. Damir Skelin, drugi dopredsjednik kluba i direktor ovogodišnje regate, pobjednički Polet Furioso dočekao je zajedno s članom Uprave Lukom Rokijem. "Velika radost. Evo, ja i Luka Roki kao članovi Uprave dočekali smo ih i baš smo sretni. To je nama jako važno, iskreno. Koliko god se raduju naši susjedi i svi drugi klubovi kada njihovi osvoje Mrduju, nama je to iznimno važno", rekao je Skelin.

Za Labud, dodaje, Mrdujska regata nije samo još jedno sportsko natjecanje. "Mrduja kuca u našim srcima. Mrduja je, u krajnjoj liniji, rođena u klubu", zaključio je Skelin. Ovogodišnje, 95. izdanje još jednom je pokazalo zašto Mrdujska regata ima posebno mjesto u splitskom i hrvatskom jedrenju – od gotovo potpune bonace na startu do velike borbe na povratku prema Splitu, a na kraju je najbrži put do Sustipana pronašla upravo posada Polet Furiosa.