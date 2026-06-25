FOTOGALERIJA Pogledajte tko je sve bio na otvorenju Melodija Jadrana

Spektakularnim koncertom legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri večeras su otvorene Melodije Jadrana, četverodnevni glazbeni festival koji se do 28. lipnja održava u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović.

Koncert je započeo u 21.30 sati, a Galerija Meštrović ispunjena je bila gotovo do posljednjeg mjesta. Na tribinama su brojni Splićani i njihovi gosti, ali i poznata lica iz javnog života, među kojima je i dogradonačelnica Splita Matea Dorčić.

Oko 21,45 zapjevali su svoj mega hit Sara perche ti amo. Publika je odlično prihvatila pjesmu koja je postala neslužbena himna Milana. Duo je nakon pjesme pozvao Splićane da pokažu svoje glazbene, ali i lingvističke sposobnosti, a publika je bila na visini zadatka.

Talijani su nastavili nizati svoje hitove, poput Aria ili Made in Italy. Na pjesmi Aria su priznali da je splitska večer vruća, ali da uživaju u ambijentu i publici. Prva balada koju su otpjevali večeras je bila Come vorrei.

Nešto više od sat vremena simpatični talijanski duo zagrijao je splitsku publiku koja je u glas pjevala svaki stih, a na nogama bile čak i tribine. Uslijedilo je predstavljanje članova banda te odlazak s pozornice. Splićani su dozvali pjevače na bis, a kada su se vratili otpjevali su Ma non tutta la vita, a koncert su završili nakon sat i pol pjesmom Sara perche ti amo.

Tko je sve bio na otvorenju Melodija Jadrana pogledajte u galeriji našeg Igora Jakšića.