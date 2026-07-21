FOTOGALERIJA Pogledajte natpise i grafite koje je naš fotoreporter pronašao u škveru

Budućnost Brodosplita, nekoć jednog od najvećih simbola splitske industrije, ponovno se našla u središtu pozornosti nakon konferencije za medije splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i njegove rasprave s glasnogovornikom škvera Josipom Jurišićem.

Nakon razmjene riječi ispred glavnog ulaza, gradonačelnik, predstavnici Brodosplita i okupljeni novinari uputili su se u obilazak pogona. Među njima je bio i naš fotoreporter Igor Jakšić, koji je tijekom obilaska primijetio i fotografirao brojne zanimljive detalje, natpise i grafite unutar prostora nekadašnjeg industrijskog giganta.

Šuta traži raskid koncesije

Šuta je tijekom konferencije poručio da je trenutačno stanje u Brodosplitu neprihvatljivo te je pozvao nadležne institucije da što prije dovrše postupak raskidanja koncesije s DIV grupom Tomislava Debeljaka.

Prema njegovim riječima, Grad Split zbog sadašnjeg stanja škvera gubi milijune eura od komunalne naknade i drugih prihoda. Ustvrdio je i da se dizalice godinama ne okreću te da je broj zaposlenih neusporediv s vremenima kada je brodogradilište izravno i neizravno hranilo tisuće splitskih obitelji. Gradonačelnik smatra da bi brodogradnja na toj lokaciji trebala opstati, ali u modernijem i održivijem obliku. Dio prostora namijenio bi maloj brodogradnji, dok bi se ostatak stavio u funkciju javnih sadržaja, poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta.

Rasprava ispred ulaza

Na konferenciju je stigao i glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić, koji je gradonačelnika i novinare pozvao da uđu u škver i pogledaju što se u njemu trenutačno radi.

Uslijedila je kratka rasprava. Jurišić je naglasio da se svjetsko tržište brodogradnje promijenilo zbog jačanja Kine i drugih azijskih zemalja te da je Brodosplitu blokirano financiranje. "Nismo mi napali Ukrajinu i blokirali europski kredit", rekao je Jurišić, dok mu je Šuta odgovorio pitanjem kako druga hrvatska brodogradilišta, unatoč problemima, ipak uspijevaju funkcionirati. "Dajte, molim vas. Ajmo otići vidjeti što radite", zaključio je Šuta, nakon čega su se svi zajedno uputili prema pogonima.

Natpisi i grafiti iza zidina škvera

Dok se obilazio veliki prostor Brodosplita, naš fotoreporter Igor Jakšić objektivom je zabilježio prizore koji se inače ne mogu vidjeti izvan zidina brodogradilišta. Uz industrijske pogone i opremu, njegovu su pozornost privukli različiti natpisi, poruke i grafiti ispisani unutar škvera. Ti detalji na svoj način svjedoče o svakodnevnom životu radnika i godinama koje su ostavile trag na prostoru nekada slavnog splitskog brodogradilišta.

Što je sve naš fotoreporter snimio tijekom obilaska Brodosplita, pogledajte u fotogaleriji u nastavku.

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