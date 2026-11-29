Podstrana je bogatija za novo, suvremeno i vrhunski opremljeno navalno vatrogasno vozilo koje će značajno unaprijediti operativnu spremnost i sigurnost vatrogasnih snaga na području općine, ali i okolnih mjesta. Vrijednost nabavljenog vozila sa svom pripadajućom opremom iznosi oko 700.000 eura s PDV-om, a riječ je o jednom od najbolje opremljenih vatrogasnih vozila ove vrste u Republici Hrvatskoj.

Općina Podstrana posebnu je pozornost posvetila realizaciji ovog projekta, vodeći računa o svakom detalju i potrebama vatrogasaca na terenu. Poseban naglasak stavljen je na odabir i ugradnju opreme koja će omogućiti što učinkovitije djelovanje u različitim kriznim situacijama, s ciljem zaštite života, imovine i sigurnosti stanovnika Podstrane, ali i stanovnika susjednih mjesta kojima su podstranski vatrogasci uvijek spremni pružiti pomoć.

Važnost kontinuiranog ulaganja u vatrogastvo i opremanje operativnih snaga posebno dolazi do izražaja nakon nedavnog požara u susjednom Omišu, u kojem su izgubljeni ljudski životi. Takvi tragični događaji još jednom upozoravaju na važnost pravodobne reakcije, kvalitetne opreme i maksimalne spremnosti vatrogasaca za sve izazove s kojima se mogu suočiti.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako je ovo ulaganje puno više od same nabave novog vozila te kako je od početka projekta cilj bio osigurati vatrogascima najbolje moguće uvjete za obavljanje njihove iznimno odgovorne i zahtjevne službe.

"Nismo željeli samo nabaviti novo vozilo, nego osigurati vrhunske uvjete za brzu, kvalitetnu i sigurnu reakciju u svim situacijama koje mogu ugroziti našu Podstranu, ali i okolna mjesta. Pazili smo na svaki detalj, a posebno nam je bilo važno da vozilo bude opremljeno upravo onom opremom koja odgovara stvarnim potrebama naših vatrogasaca i izazovima s kojima se mogu susresti na terenu. Nažalost, nedavni požar i tragičan gubitak ljudskih života u susjednom Omišu još su nas jednom podsjetili koliko su vatrogastvo, pravodobna reakcija i spremnost na najteže situacije važni. Zato je naša obveza osigurati vatrogascima što bolje uvjete, opremu i sredstva za rad. To je ulaganje u sigurnost, ali i u ljudske živote", poručio je Dropuljić.

Posebnu zahvalu načelnik je uputio vatrogascima Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podstrana, koji su aktivno sudjelovali u realizaciji projekta, pomno pratili svaki detalj te svojim znanjem i iskustvom pridonijeli odabiru, prilagodbi i pravilnoj ugradnji opreme.

Dropuljić je pritom naglasio kako doprinos podstranskih vatrogasaca daleko nadilazi njihovu osnovnu djelatnost. Osim intervencija i zaštite od požara, vatrogasci su redovito uključeni u brojne aktivnosti važne za svakodnevni život lokalne zajednice. Sudjeluju u čišćenju obalne šetnice, uklanjanju i piljenju stabala, pomažu u organizaciji društvenih, kulturnih i sportskih događanja te su uvijek na raspolaganju kada je Podstrani potrebna pomoć.

"Naši vatrogasci nisu tu samo kada izbije požar ili kada je potrebna hitna intervencija. Oni su uvijek uz našu zajednicu. Oni nisu samo služba, oni su važan dio naše zajednice, njezin oslonac i njezino veliko srce. To je ono što ih čini posebnima i na čemu im od srca zahvaljujem. Kao načelniku, ali prije svega kao čovjeku i stanovniku ove naše Podstrane, iskreno mi je drago i ponosan sam što smo realizirali još jedno veliko ulaganje u sigurnost naše zajednice", istaknuo je načelnik.

Zahvalu za podršku i financijsku pomoć uputio je i Splitsko-dalmatinskoj županiji, na čelu sa županom Blaženkom Bobanom, kao i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji ovog vrijednog projekta.

Novo vatrogasno vozilo prilikom svečanog dočeka blagoslovio je podstranski župnik don Mirko Šakić. Uz želju da novo vozilo što bolje služi svojoj svrsi, upućena je i poruka da ga prati Božji blagoslov te da se svi vatrogasci s intervencija uvijek sigurno vrate svojim obiteljima.

"Ulaganje u vatrogasce nije trošak – to je ulaganje u sigurnost, živote i budućnost naše Podstrane", zaključio je načelnik Mijo Dropuljić, uz zahvalu svim vatrogascima na njihovoj predanosti i požrtvovnosti te želju za što manje intervencija i što više sigurnih povrataka kući.