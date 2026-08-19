FOTOGALERIJA Počeo Kawa Fest u Solinu: Spektakularna prva večer ispunila Gradinu, slijede Plavi Orkestar i Bare & Majke

Kawa Fest počeo je na najbolji mogući način. Solinska Gradina u srijedu navečer bila je odlično ispunjena, atmosfera sjajna, a publika je već prve večeri pokazala da će ovogodišnje izdanje festivala biti jedno od zanimljivijih glazbenih događanja ovog ljeta u Solinu.

Za odličnu atmosferu prve večeri pobrinuli su se Letu Štuke i Justin's Johnson, izvođači koji su pred brojnom publikom u Gradini donijeli puno energije i dobre glazbe. Letu Štuke, jedan od najprepoznatljivijih sarajevskih bendova, godinama imaju vjernu publiku diljem regije. Bend predvođen Dinom Šaranom poznat je po karakterističnom spoju rocka i popa te snažnim, prepoznatljivim tekstovima.

Ništa manje energije nije nedostajalo ni uz Justin's Johnson, splitski sastav poznat po rasplesanim i energičnim koncertima te kombinaciji različitih glazbenih stilova. Bila je to uistinu sjajna prva večer Kawa Festa. Dobro ispunjena Gradina, raspoložena publika i odlična atmosfera potvrdili su da je festival već na samom početku pogodio u sridu.

U četvrtak Plavi Orkestar i Reoplan

Glazbeni program nastavlja se već u četvrtak, 20. kolovoza, kada će na solinskoj Gradini nastupiti Plavi Orkestar i Reoplan. Plavi Orkestar jedan je od najpoznatijih bendova regionalne pop-rock scene, a njihove pjesme desetljećima okupljaju publiku različitih generacija. Uz njih će se publici predstaviti i Reoplan, pa Solinjane i njihove goste očekuje još jedna zanimljiva festivalska večer.

U petak Bare i Majke te Djigibaoo

Veliko finale Kawa Festa na rasporedu je u petak, 21. kolovoza, kada na Gradinu stižu Bare i Majke te Djigibaoo. Goran Bare i Majke već desetljećima imaju posebno mjesto na hrvatskoj rock sceni, a njihovi koncerti redovito privlače brojnu publiku. Dio završne večeri bit će i splitski sastav Djigibaoo, čime će Kawa Fest dobiti snažan rock završetak.

Ako je suditi prema spektakularnoj prvoj večeri i odlično ispunjenoj Gradini, pred Solinom su još dvije sjajne glazbene večeri. Kawa Fest je krenuo u velikom stilu, a atmosfera s otvaranja najbolja je pozivnica za nastavak festivala.