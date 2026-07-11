FOTOGALERIJA Partijaneri otišli, Čistoća stigla: Pogledajte što je ostalo nakon prve večeri Ultre

Dok su posljednji posjetitelji napuštali festivalski prostor nakon prve večeri Ultra Europe festivala, za djelatnike splitske Čistoće počinjao je zahtjevan dio posla. Nakon glazbe, reflektora i cjelonoćne zabave trebalo je ukloniti otpad koji je ostao iza brojnih partijanera te prostor pripremiti za nastavak festivala.

Čišćenje nakon prve festivalske večeri

Čim je završio program prvog dana, djelatnici Čistoće krenuli su u veliku akciju čišćenja. Na festivalskom prostoru ostao je različit otpad, među kojim su bili ambalaža, plastika, papir, staklo i miješani komunalni otpad. Prizori nakon prve večeri pokazuju koliko posla komunalne službe imaju tijekom velikih događanja koja okupljaju velik broj posjetitelja.

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Pred djelatnicima Čistoće još nekoliko zahtjevnih dana

Ultra Europe festival nastavlja se i sljedećih dana, pa će djelatnici splitske Čistoće imati pune ruke posla. Nakon svake festivalske večeri prostor će trebati ponovno očistiti i pripremiti za dolazak novih posjetitelja.

Kako je festivalski prostor izgledao nakon prvog dana Ultre te s kakvim su se prizorima suočili djelatnici Čistoće, pogledajte u našoj fotogaleriji.