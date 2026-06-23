FOTOGALERIJA Ovako Sinjani očekuju utakmicu Vatrenih. Evo koga smo sve susreli

I večeras će se Vatreni u velikom broju gledati u kafićima u centru Sinja, od kojih će mnogi raditi duže nego inače.

Iako se uoči utakmice ne osjeća velika euforija, brojni Sinjani već su izašli u kafiće i s nestrpljenjem očekuju ogled Hrvatske i Paname. Svi, naravno, priželjkuju pobjedu Vatrenih.

Zasigurno, samo jedna pobjeda bila bi dovoljna da se zapali iskra i da Sinj ponovno plane u vatrenu euforiju.

Što smo snimili u centru Sinja i koga smo sve susreli, pogledajte u nastavku. U centar grada došao je i gradonačelnik Miro Bulj.