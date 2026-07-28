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FOTOGALERIJA Ovacije za 4 Tenora u Korčuli: Pogledajte atmosferu uoči Dana Grada

4 Tenora oduševila Korčulu

Korčula je večeras bila ispunjena glazbom, emocijama i gromoglasnim pljeskom. Uoči obilježavanja Dana Grada, na pozornicu su se popeli 4 Tenora, koji su svojim nastupom priredili večer za pamćenje brojnim posjetiteljima i gostima.

Trg je bio ispunjen publikom koja je od prvih taktova pjevala zajedno s omiljenim kvartetom. Spoj bezvremenskih domaćih i svjetskih hitova, snažnih vokala i odlične atmosfere stvorio je ugođaj koji će mnogi dugo pamtiti.

Koncert je održan kao dio programa uoči Dana Grada Korčule, a privukao je brojne građane, domaće posjetitelje i turiste koji ljetne večeri na otoku rado provode uz kvalitetan glazbeni program.

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