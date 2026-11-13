FOTOGALERIJA Orkanska bura zatvorila dio A1, kamioni ne mogu prema moru: Zimski uvjeti stvaraju velike probleme na cestama

Zimski uvjeti, snažna bura i skliske prometnice stvaraju velike poteškoće u prometu diljem Hrvatske. Zbog olujnih i orkanskih udara vjetra zatvorene su pojedine dionice autocesta i državnih cesta, a trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja ili Istre.

Zimski uvjeti proglašeni su na pojedinim cestama kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući autocestu A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II te državnu cestu DC3, poznatu kao staru cestu kroz Gorski kotar. Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri, vlažni i skliski, a ponegdje promet dodatno otežava magla. Vozači se upozoravaju i na mogućnost poledice te odrona.

Zatvoren dio autoceste A1, ograničenja i na drugim cestama

Zbog snažne bure, koja u priobalju mjestimice puše s olujnim i orkanskim udarima, za sav promet zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, kao i dionica Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Dodatna ograničenja uvedena su na nekoliko važnih prometnica. Samo za osobna vozila otvorene su:

Autocesta A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice

Jadranska magistrala između Senja i Karlobaga (DC8)

Paški most (DC106)

Državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

Kamioni trenutačno nemaju slobodan pravac prema Primorju i Istri

Posebno je otežan teretni promet. Trenutačno ne postoji slobodan cestovni pravac za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme iz unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Istri, kao ni u suprotnom smjeru.

Problemi su prisutni i u pomorskom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagodba brzine stanju na kolniku i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Na put se ne preporučuje kretati bez propisne zimske opreme, osobito na prometnicama u gorskim područjima.

Zbog promjenjivih vremenskih uvjeta i snažnog vjetra vozačima se preporučuje da prije polaska provjere najnovije informacije o stanju i prohodnosti cesta.