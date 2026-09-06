FOTOGALERIJA Od zaleđa do mora: Dalmacija se probudila pod dimom

Dalmacija je u nedjelju ujutro osvanula pod neobičnim slojem dima i izmaglice, a naši čitatelji iz različitih dijelova regije šalju fotografije na kojima se jasno vidi koliko je vidljivost mjestimice smanjena.

Prizori stižu iz zaleđa, s obale i otoka. Na fotografijama se vidi zamućen horizont, obrisi brda koji gotovo nestaju u sivkastoj izmaglici te more i naselja prekriveni slojem dima.

Brojni građani tijekom jutra osjetili su i intenzivan miris paljevine, zbog čega su vatrogasne službe zaprimile velik broj poziva zabrinutih stanovnika.

Prema informacijama vatrogasaca, dim je stigao od velikog požara koji gori u Bosni i Hercegovini, a zračnim strujanjem proširio se preko velikog dijela Dalmacije.

Vatrogasci su tijekom jutra zaprimili velik broj poziva građana koji su, zbog dima i smanjene vidljivosti, posumnjali da u njihovoj blizini gori.

U fotogaleriji pogledajte kako jutros izgleda Dalmacija kroz objektive naših čitatelja.