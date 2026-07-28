FOTOGALERIJA I VIDEO Nevjerica u Međugorju: Gospin kip išaran crnom bojom, na postolju osvanule grozne poruke

U Međugorju je tijekom noći devastiran Gospin kip, jedno od vjerskih obilježja mjesta koje svake godine posjećuju brojni hodočasnici iz cijelog svijeta.

Kako neslužbeno doznajemo, vandalizam se dogodio noćas, a zasad nije poznato tko je odgovoran za ovaj čin niti koji su bili motivi počinitelja.

Crnom bojom prekriveni lice, tijelo i postolje

Na fotografijama nastalima nakon devastacije vidi se kako su crnom bojom prekriveni lice, prednji dio tijela, ruke i stopala Gospina kipa. Vandali se nisu zaustavili samo na kipu.

Crnom bojom išarano je i postolje, na kojem je velikim slovima na engleskom jeziku ispisana poruka "DEVIL IN A SKIRT", odnosno "vrag u suknji".

Na drugim dijelovima postolja vidljive su dodatne poruke, brojevi i nejasne oznake. Uz ogradu oko kipa postavljeno je i platno na kojem su također ispisane poruke.

Nije poznato tko stoji iza vandalizma

Za sada nema službenih informacija o počinitelju ili više njih, kao ni o tome je li incident zabilježen nadzornim kamerama. Nije poznato ni kolika je materijalna šteta nastala te kada će početi čišćenje i obnova devastiranog kipa.