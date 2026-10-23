FOTOGALERIJA Milanović stigao u Makarsku: Predsjednika dočekao gradonačelnik Paunović, pri ulasku u dvoranu dobio pljesak

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je danas u Makarsku, gdje sudjeluje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada. Svečanost se održava u Apfel Areni, a predsjednika je po dolasku dočekao makarski gradonačelnik Zoran Paunović s gradskom delegacijom.

Prilikom ulaska u dvoranu Zoran Milanović dočekan je velikim pljeskom okupljenih uzvanika, među kojima su brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti.

U Makarsku stigli brojni visoki uzvanici

Svečanoj sjednici nazoče i ministrica Marija Vučković, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, kao i brojni gradonačelnici, gradonačelnice i općinski načelnici iz različitih dijelova Hrvatske. Među uzvanicima su i delegacije gradova prijatelja Makarske, uključujući predstavnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Italije, čime je ovogodišnja svečanost dobila i međunarodni karakter.

Svečana sjednica Gradskog vijeća središnji je dio obilježavanja Dana Grada Makarske, a tijekom programa predviđeno je i prigodno obraćanje predsjednika Republike Zorana Milanovića.