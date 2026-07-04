FOTOGALERIJA Ljetna subota u Splitu: Sunce, bura i prepune gradske ulice

Split je prve srpanjske subote osvanuo u pravom ljetnom izdanju. Pretežno vedro vrijeme i temperatura zraka od 30 stupnjeva privukli su velik broj građana i turista na gradske ulice, Rivu i plaže.

Puše umjerena bura, koja donekle ublažava vrućinu, dok je temperatura mora ugodna 24 stupnja. Mnogi su stoga osvježenje potražili u moru, dok su drugi subotnje prijepodne proveli u šetnji središtem grada i razgledavanju splitskih znamenitosti.

Na Rivi i ulicama stare gradske jezgre vlada živahna turistička atmosfera. Kafići i restorani dobro su popunjeni, a brojni posjetitelji fotografiraju Dioklecijanovu palaču, rivu i druge prepoznatljive gradske motive.

Gužve su zabilježene i na splitskim plažama, gdje se uživa u kupanju, sunčanju i toplom ljetnom vremenu.

Kako izgleda sunčana subota u Splitu, pogledajte u našoj fotogaleriji.