FOTOGALERIJA Liječenje raka dojke završi, ali pitanja ostaju: U Splitu otvorena tema o kojoj mnoge žene teško govore

Splitska udruga Caspera, koja okuplja žene oboljele i liječene od karcinoma te im pruža podršku tijekom i nakon liječenja, organizirala je večeras, u srijedu 14. listopada, predavanje pod nazivom "10 pitanja nakon raka dojke".

Predavanje je održala dr. sc. Ivana Domljanović u hotelu Marvie u Splitu.

Liječenje završi, ali strahovi i pitanja ostaju

Iz udruge su u najavi predavanja upozorili na ono što se često događa nakon završetka liječenja. Iako se život naizgled vraća u normalu, brojne žene i dalje se suočavaju s pitanjima, strahovima i neizvjesnošću. "Liječenje završi. Kontrole postanu rjeđe. Život ide dalje – barem tako izgleda onima koji gledaju sa strane. Međutim, u nama ostane još puno pitanja – o boli, strahu, riziku povratka bolesti, terapiji, umoru, tijelu koje se promijenilo, o svemu onome o čemu se možda premalo govori", poručili su iz udruge.

Jedno pitanje posebno je važno

U središtu večerašnjeg predavanja bilo je deset pitanja koja se žene nakon raka dojke često ne usude postaviti, a organizatori su posebno istaknuli jedno koje povezuje mnoge njihove nedoumice.

"Što ja mogu napraviti za sebe danas?" Upravo je to bila jedna od ključnih tema susreta u Splitu, kojim je otvoren prostor za razgovor o životu nakon liječenja raka dojke i pitanjima o kojima se, kako ističu iz udruge Caspera, još uvijek premalo govori.

Podsjetimo, splitska udruga Caspera osnovana je 2020. godine s ciljem pružanja pomoći i podrške ženama oboljelima i liječenima od karcinoma. Kroz svoj rad nastoji ženama olakšati suočavanje s dijagnozom, liječenjem i izazovima koji dolaze nakon završetka terapije. Udruga organizira edukativna predavanja, radionice, individualna i grupna savjetovanja te pruža psihološku podršku i mogućnost razgovora sa stručnjacima. Posebnu pozornost posvećuje mentalnom zdravlju, kvaliteti života i podizanju svijesti o važnosti prevencije raka.