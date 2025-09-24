FOTOGALERIJA Koja je vizija turizma u Splitu? "Split nije daleko od cjelogodišnjeg turizma, no potrebna nam je koncertna dvorana poput Spaladium arene"

Povodom 65. obljetnice od osnutka Turističko-ugostiteljske škole Split – Regionalnog centra kompetentnosti na području turizma, u atriju nove školske zgrade održan je okrugli stol na temu "Održivi razvoj turizma u Gradu Splitu – vizija i strategija".

Uz brojne stručnjake, na skupu su sudjelovali i učenici škole, budući nositelji hrvatskog turizma. Moderator, novinar Ivica Đuzel, uvodno je naglasio kako je Split ove sezone premašio tri milijuna noćenja, ali da je cilj budućeg razvoja turizma održivost – manje gostiju, ali veća zarada i kvalitetniji suživot s lokalnim stanovništvom.

Arhitekt i predsjednik Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti, Jerko Rošin, podsjetio je na bogatu tradiciju splitskog turizma od kraja 19. stoljeća i važnost hotela Bellevue i Marjan u njegovu razvoju. "Današnji skup važan je zbog učenika – na njima ostaje budućnost turizma. Turizam je krhak i moramo ga shvatiti kao zajedničko, a ne individualno dobro", istaknuo je Rošin.

Profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Ante Mandić, poručio je da održivi turizam prvenstveno predstavlja izazov upravljanja te da je važno definirati profil gostiju koje želimo privući. Kao pozitivan primjer naveo je Dubrovnik, koji je uspio vratiti život u gradsku jezgru kroz jasnu strategiju i selekciju strukture gostiju.

Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Splita i ravnatelj RCK TUŠ Split, čestitao je školi na velikoj obljetnici i pozvao učenike da ostanu u turizmu te grade karijere u Hrvatskoj kao budući menadžeri i stručnjaci.

Iz perspektive hotelskog sektora, Tina Turk Lupieri, direktorica ljudskih potencijala Maistra grupe, naglasila je važnost novih obrazovnih prostora za motivaciju učenika i pozvala ih da se prijave za stipendije i rad u novom hotelu. Posebno je istaknula značaj obnove hotela Marjan, koji će ponovno postati središte konferencija i događanja važnih za lokalnu zajednicu.

Damir Lukić, direktor AC Hotel by Marriott Split, osvrnuo se na izazove održavanja turizma izvan glavne sezone. "Split nije daleko od cjelogodišnjeg turizma, no potrebna nam je koncertna dvorana poput Spaladium arene te jača suradnja javnog i privatnog sektora", poručio je. Marriot ima dobru praksu ugošćavanja sportša za njihova natjecanja pa u tom kontekstu je važna i glazbena industrija, naglasio je Lukić.

Direktorica Turističke zajednice Splita, Alijana Vukšić, kazala je kako brojke od tri milijuna noćenja potvrđuju snagu Splita kao destinacije, ali da je nužno usmjeriti razvoj prema održivosti. TZ Split, u suradnji sa Sveučilištem, radi na strateškim dokumentima koji će definirati budući razvoj, s naglaskom na pred i podsezonu, manifestacije te selektivne oblike turizma poput gastronomije. "Sve više gostiju dolazi po preporukama, a raste i udio starijih posjetitelja izvan glavnih ljetnih mjeseci. Gastronomija je najbolji odraz lokalnog života i ima veliki potencijal", naglasila je Vukšić, pozvavši učenike i profesore da se uključe u izradu strategije razvoja turizma.

O važnosti gastronomije je govorila i Jelena Tabak istaknuvši nepovoljan položaj brojnih gradskih ugostitelja kojiima je smanjen broj sjedećih mjesta, što je mjera koju Grad može korigirati, kao i određene namete koji su još uvijek previsoki. Što se cijena tiče, Tabak smatra da u gradu ima jako puno ponude, za svačiji džep.

Predsjednik HGK Joze Tomaš smatra da gradska odluka o reduciranju trgovina s hladnim pićem u kasnim noćnim satima neće negativno utjecati na gospodarstvo i potrošnju, a može poboljšati suživot lokalnog stanovništva i turizma.

Okrugli stol pokazao je da Split, kao destinacija s bogatom poviješću turizma, ima i odgovornost da svoj razvoj usmjeri prema održivosti, a ključnu ulogu u tome imat će upravo mladi – učenici Turističko-ugostiteljske škole Split.