Snažna kiša, tisuće ljudi, hrvatske zastave, cvijeće i emocije koje je teško opisati riječima. Škabrnja je danas, na 35. obljetnicu stradanja svojih stanovnika, ponovno postala mjesto duboke tuge, ponosa i zajedništva. Ekipa Dalmacije Danas bila je na terenu i zabilježila brojne trenutke s današnje komemoracije.

Od ranih jutarnjih sati u Škabrnju su pristizali ljudi iz svih krajeva Hrvatske kako bi odali počast civilima i hrvatskim braniteljima ubijenima 18. studenoga 1991. godine. Ni obilna kiša koja je gotovo neprestano padala nad Ravnim kotarima nije spriječila okupljene da sudjeluju u obilježavanju jedne od najtragičnijih obljetnica Domovinskog rata.

Kišobrani, zastave i kolona koja pamti

Ulicama Škabrnje protezala se kolona sjećanja. Pod kišobranima su hodali branitelji, članovi obitelji stradalih, mladi, djeca i brojni građani koji su došli iskazati poštovanje žrtvama.

Posebnu pozornost privukli su pripadnici Torcide i Tornada, koji su u koloni nosili dva velika cvjetna vijenca sa svojim obilježjima. Njihov dolazak bio je još jedan podsjetnik na snažnu povezanost navijača s obilježavanjem važnih datuma iz hrvatske povijesti.

Među okupljenima bio je i umirovljeni general Ante Gotovina, kojeg su građani srdačno pozdravljali.

Snažne poruke ratnog zapovjednika

Obilježavanje je proteklo i u znaku emotivnih izjava ratnog zapovjednika obrane Škabrnje Marka Miljanića, koji je ponovno otvorio pitanje odgovornosti za zločine počinjene 1991. godine.

"Ovdje je krv tekla u potocima. Nas je napala zvijezda petokraka i pod tom zvijezdom Škabrnja je poklana i pobijena", poručio je Miljanić.

Oštro je prozvao i hrvatski državni vrh zbog, kako smatra, izostanka procesuiranja odgovornih iz tadašnjeg vojnog vrha JNA.

Trideset pet godina boli i ponosa

Škabrnja je 18. studenoga 1991. pretrpjela jedan od najtežih zločina u Domovinskom ratu. Pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi ubijali su civile i hrvatske branitelje, a mjesto je razoreno.

Trideset pet godina poslije, sjećanja ne blijede. Današnje obilježavanje još je jednom pokazalo koliko Škabrnja znači hrvatskom narodu i koliko je snažna potreba da se uspomena na njezine žrtve sačuva za buduće generacije.

Naša fotogalerija donosi prizore današnje Škabrnje – od kišom natopljenih ulica i kolone sjećanja do cvjetnih vijenaca, hrvatskih zastava i lica ljudi koji su došli odati počast žrtvama.

Pogledajte veliku fotogaleriju Dalmacije Danas.