FOTOGALERIJA I VIDEO Teška noć je pred Kaštelanima. Situacija nije dobra, more "razbija" barikade koje su ljudi postavili kako bi zaštitili objekte!

Nakon olujnog juga koje je početkom mjeseca napravilo materijalnu štetu u Kaštelima, danas je jugo ponovno u jačanju. Na udaru je opet donjokaštelanska riva, gdje se more prelilo na rivu i prometnicu, ali i u lučicu u portu Kaštel Novi te na plaži Gabine i u obližnjoj lučici.

Situacija na obali nije dobra

Situacija uz obalu nije dobra – more prodire i probija barikade koje su ljudi postavili kako bi zaštitili svoje objekte. Mještani su, ne prepuštajući ništa slučaju, gradili dodatne brane od daski i vreća s pijeskom.

"Umorni smo od ove južine"

Najjači udari juga bili su oko 17 sati, pričaju nam mještani.

"Još nisam sanirala štetu od prošlog juga, evo ga sad opet. Pa ovo je ka u ratu, cili dvor mi je u vrećama sa žalom i otvorenim šahtama. Sad je nekako jugo malo kalalo ali isto se bojimo pojačanja. More je to, nikad ne znaš kad će poludjet, a mi smo baš umorni od ove južine", kazala nam je danas Katarina Beretin, čiji su stambeni objekti poplavljeni početkom mjeseca.

Najviše oborina tijekom noći

Glavnina oborina u Dalmaciji očekuje se tijekom noći, kada bi jugo na moru moglo dosegnuti i do 100 kilometara na sat. Nadaju se da Kaštelani koji žive tik uz more ipak neće ponovno imati besanu noć.

