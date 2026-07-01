FOTOGALERIJA Hajduk slavio protiv Celja: Šego pogodio za pobjedu Bijelih u generalci za Europu

Nogometaši Hajduka upisali su pobjedu u posljednjoj pripremnoj provjeri u Sloveniji. Bijeli su na stadionu Z’dežele svladali Celje rezultatom 1:0, a pogodak odluke postigao je Michele Šego već u 5. minuti susreta.

Rani pogodak odlučio susret

Hajduk je odlično otvorio utakmicu i već na samom početku stigao do vodstva. Nakon dobre akcije Bijelih, Šego je iskoristio zbunjenost domaće obrane i pogodio za 1:0, što se na kraju pokazalo konačnim rezultatom.

Splitska momčad odigrala je čvrstu i konkretnu utakmicu, a susret protiv slovenskog prvaka poslužio je kao generalna proba uoči europskih ispita koji slijede.