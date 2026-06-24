FOTOGALERIJA Fan zona na Zvončacu radi duže zbog Vatrenih: Hrvatski navijači u Splitu čekaju utakmicu u 1 sat

Posjetili smo fan zonu na Zvončacu u Splitu, koja će danas raditi duže nego inače zbog utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Vatreni igraju u 1 sat, a brojni navijači već se okupljaju kako bi zajedno pratili susret i pružili podršku Hrvatskoj.

Englezi navijali iz Splita

Prije dolaska hrvatskih navijača, u fan zoni su se okupili brojni Englezi koji su iz Splita pratili utakmicu svoje reprezentacije protiv Gane. Susret Engleske i Gane završio je bez pogodaka, rezultatom 0:0.

Unatoč izostanku golova, atmosfera je bila vrlo dobra, a engleski navijači uživali su u zajedničkom gledanju utakmice u splitskoj fan zoni.

Hrvatski navijači čekaju Vatrene

Nakon utakmice Engleske i Gane, atmosfera se nastavila u znaku hrvatske reprezentacije. U fan zoni su sada, uz engleske navijače, i brojni hrvatski navijači koji s nestrpljenjem očekuju nastup Vatrenih.

Zbog kasnog termina utakmice fan zona na Zvončacu večeras će raditi duže, a očekuje se kako će se atmosfera dodatno zagrijati kako se bude približavao početak susreta.

Split tako i ove večeri živi nogomet, a Zvončac je jedno od glavnih mjesta okupljanja navijača koji žele zajedno bodriti reprezentaciju.