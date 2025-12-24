FOTOGALERIJA Evo kako izgledaju prostorije KBC-a Split prije Božića

Božićno vrijeme najradije provodimo u krugu obitelji i prijatelja, uživajući u ljepoti ukrašenih gradskih ulica, okusu finih jela i zajedništvu u toplini našeg doma.

Neki među nama, nažalost, nisu te sreće već blagdane povode u bolnici. No vrijedni djelatnici Kliničkog bolničkog centra Split svake godine daju sve od sebe da pacijentima Božić učine što ugodnijim. Liječnici i medicinske sestre predano brinu za njihovo zdravlje, bolnička kuhinja priprema blagdansku hranu i kolače, a bolnički odjeli su ukrašeni božićnim drvcima i lampicama kako bi pacijenti osjetili barem dio blagdanske topline i ugođaja.

U fotogaleriji pogledajte maleni dio božićnog ugođaja u splitskoj bolnici: