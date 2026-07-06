FOTOGALERIJA Etnografski muzej Split – prvi pet-friendly muzej u Splitu

Etnografski muzej Split danas je malim okupljanjem ljubimaca, njihovih vlasnika i gostiju obilježio službeni početak rada kao prvi splitski pet-friendly muzej. Bila je to prigoda da vlasnici sa svojim četveronožnim prijateljima po prvi put posjete neki muzej u Splitu – svim posjetiteljima s ljubimcima tijekom proglašenja pet-friendly muzeja posjet je bio slobodan, a muzej je osigurao i osvježenje te poslastice za pse.

Ravnateljica muzeja dr. sc. Vedrana Premuž Đipalo tom je prigodom istaknula kako ova ideja postoji u muzeju već dulje vrijeme, a zahvaljujući sjajnim iskustvima kolega iz drugih pet-friendly muzeja, i u Etnografskom muzeju Split odluka o slobodnom posjetu za ljubimce donesena je vrlo lako: - Sigurni smo da će ovo razveseliti sve vlasnike pasa, pa možda i neki među njima odluče posjetiti Etnografski muzej Split upravo zbog činjenice da to mogu učiniti u pratnji svog ljubimca. Ovakve vrste posjeta najviše zanimaju ljude koji su na putovanju s ljubimcima. Veseli nas da ćemo im odsad moći izlaziti u susret.

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Odlične reakcije posjetitelja i dobra iskustva s pet-friendly konceptom muzeja podijelila je i Gordana Viljevac, kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, koja u splitskom muzeju upravo postavlja izložbu "Sa zida na zid – od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti": - U zagrebački Etnografski muzej ljubimci su dobrodošli već desetak godina, i u cijelom tom razdoblju niti jednom nije bilo nikakvih problema, dapače, reakcije su uvijek pozitivne, a ljudi se u pravilu razvesele kad čuju da mogu posjetiti muzej sa psom - rekla je Gordana Viljevac.

Među gostima događanja bili su i volonteri Zaklade Bestie, neprofitne organizacije čiji je cilj zaštita i skrb o napuštenim i zanemarenim psima i mačkama na području Splita i Dalmacije koji su pozdravili ovu muzejsku inicijativu, dok su njihovi četveronožni štićenici stjecali nova pseća prijateljstva u muzeju.

Posjet Etnografskom muzeju Split slobodan je za ljubimce – ulaznice se naplaćuju isključivo za „dvonožne“ posjetitelje u pratnji. Muzej je otvoren za posjet s ljubimcima svakog radnog dana zadnja 3 radna sata, a detaljne informacije i pravila vezana za posjet nalaze se na linku.