FOTOGALERIJA Dugopolje slavi svoj dan uz veliki investicijski zamah: Novi vrtić, škola i milijuni eura ulaganja

Općina Dugopolje obilježila je svoj dan nizom događanja, a središnji dio proslave protekao je u znaku novih projekata i daljnjeg razvoja mjesta. Povodom Dana Općine svečano je otvoren novi dječji vrtić, dok je održana i svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj se govorilo o dosadašnjim rezultatima, ulaganjima i projektima koji Dugopolje očekuju u narednom razdoblju.

Naime, Dugopolje nastavlja snažan investicijski ciklus, a jedan od najvažnijih novih projekata usmjerenih prema mladim obiteljima je novi dječji vrtić. Načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić poručio je kako broj djece najbolje pokazuje koliko se mjesto posljednjih godina promijenilo i razvilo.

Prema njegovim riječima, Dugopolje je prije nekoliko godina krenulo sa svega četiri vrtićke sobe i oko 60 djece, dok ih je danas u sustavu gotovo 400. "Godine 2021. otvorili smo prvi vrtić s devet soba, a sada, pet godina kasnije, otvaramo i drugi vrtić s još osam soba. Krenuli smo s ukupno četiri sobe i nekakvih 60 djece, a sada smo došli na gotovo 400 djece", kazao je Bosančić.

"Dugopolje raste devet do deset posto godišnje"

Načelnik ističe kako potreba za dodatnim vrtićkim kapacitetima proizlazi iz snažnog demografskog rasta.

"Dugopolje raste i razvija se. Imamo rast od oko devet do deset posto godišnje u broju stanovnika. Prošla godina donijela je optimistične podatke, imali smo 21 dijete više rođeno nego što je preminulo naših sumještana. Imamo pozitivan prirodni prirast", rekao je.

Dodao je kako Dugopolje privlači velik broj mladih obitelji, a intenzivna je i stambena izgradnja.

"Gradi se dosta novih stanova. Ove i sljedeće godine na tržište bi trebalo doći između 150 i 200 novih stanova. To je 150 do 200 novih obitelji i želimo ih primiti raširenih ruku", istaknuo je Bosančić. Upravo zbog očekivanog nastavka doseljavanja, kaže, Općina mora paralelno razvijati javnu infrastrukturu kako povećanje broja stanovnika ne bi smanjilo kvalitetu života postojećih mještana. Nakon popunjavanja potrebnih kapaciteta u novom vrtiću, prema njegovim riječima, dvije sobe trebale bi ostati kao rezerva. Na tome se, međutim, ne planira stati. "Najavljujem već još jedan područni vrtić kojeg ćemo tek sada početi pripremati. Neće se to dogoditi sutra, ali u Kutima, u zgradi starog dućana, radit ćemo objekt novog područnog vrtića i društvenog doma", najavio je načelnik. U sklopu tog projekta razmatra se i dnevni boravak za starije osobe. "To su projekti usmjereni na socijalnu dobrobit naših mještana", naglasio je Bosančić.

Nova škola vrijedna više od 7,5 milijuna eura

Govoreći o investicijama, Bosančić je istaknuo i novu katastarsku izmjeru vrijednu više od milijun eura te gradnju nove škole. "Gradi nam se nova škola vrijedna nešto više od 7,5 milijuna eura, uz veliku podršku Splitsko-dalmatinske županije, na čemu zahvaljujem. Dugopolje doživljava jedan veliki investicijski ciklus", rekao je.

Posebno se osvrnuo i na razvoj poslovne zone. Prema njegovim riječima, novi poduzetnici u proteklih godinu do godinu i pol dana uložili su oko 100 milijuna eura, dok je još niz investitora u različitim fazama realizacije projekata, ukupne vrijednosti od približno još stotinu milijuna eura. Najavio je i proširenje poslovne zone za dodatnih oko 130 tisuća četvornih metara. "Pred nama je svijetla budućnost. Nastavit ćemo pratiti ovaj ritam maksimalno koliko naši mještani budu htjeli. Želimo da Dugopolje bude ljepše i urednije i da bude jedan svijetli primjer u dalmatinskoj Zagori", poručio je Bosančić.

Boban: "Nema djeteta koje želi u vrtić, a da nije u vrtiću"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban naglasio je kako je demografska slika Dugopolja iznimno dobra te da je riječ o pozitivnom primjeru i za ostatak županije. "Dugopolje poprilično raste, demografija je na samom vrhuncu i to je jedan vrlo dobar znak za cijelu našu županiju", rekao je Boban.

Posebno je istaknuo ulaganja u predškolski odgoj. "Nema nijednog djeteta koje želi ići u vrtić, a da nije u vrtiću", kazao je. Osvrnuo se i na novu školu čija je gradnja, kako je rekao, već dobro odmakla. "Vrtić, škola, radna mjesta u Dugopolju... Lokalna sredina pruža građanima, od najmanjeg djeteta do najstarijeg, uvjete za ugodno življenje, a pritom su izbjegnute gradske gužve i problemi koje urbana sredina nosi", poručio je Boban.

Poželio je da se i druge lokalne zajednice razvijaju po uzoru na Dugopolje te čestitao stanovnicima Dan Općine.

Glavina: "Ovo je dio velikog iskoraka u kvaliteti života"

Ministar Tonči Glavina također je čestitao stanovnicima Dugopolja njihov dan, istaknuvši značaj ulaganja u vrtiće i ostalu javnu infrastrukturu. "Drago mi je da imamo priliku otvoriti ovu zgradu i vrtić. Koliko sam razumio načelnika, još nisu sva mjesta popunjena, tako da je poruka za sve ostale da još ima mjesta u vrtiću u Dugopolju", rekao je Glavina.

Naglasio je kako se projekt uklapa u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja. "Kad pogledate samo ovdje u Općini Dugopolje – škola, vrtić, bazeni. Sve to sufinanciramo i radimo projekte diljem Hrvatske s ciljem jednog velikog iskoraka u kvaliteti života", rekao je.

Dodao je kako se velika sredstva ulažu u infrastrukturu i kvalitetu života građana. "Jednako nam je bitno svako mjesto, svaki kraj, svaka općina i svaki grad. Drago mi je da se upravo ovdje ulažu značajna sredstva i da završavaju ovakvi projekti", zaključio je Glavina.

Program proslave Dana Općine Dugopolje

Podsjetimo, današnji program obilježavanja Dana Općine Dugopolje počeo je svetom misom u župnoj crkvi sv. Mihovila, koju je predvodio župnik don Mijo Grozdanić, nakon čega je uslijedilo polaganje vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama za domovinu Hrvatsku na središnjem križu na mjesnom groblju. U 19.30 sati upriličeno je svečano otvorenje novog dječjeg vrtića u Dugopolju, a održana je i svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dugopolje.

Program proslave nastavlja se i narednih dana. U petak, 25. rujna, u 18 sati bit će služena sveta misa u pratnji Mješovitog zbora Župe sv. Ivana Krstitelja iz Kaštel Starog, dok je u 19 sati predviđen njihov koncert u župnoj crkvi sv. Mihovila. Subota, 26. rujna, donosi turnir u rukometu za dječake U11 od 9 do 14.30 sati, a u 18 sati počinje trodnevnica. Večer će obilježiti veliki zabavni koncert Željka Bebeka, uz DJ program, s početkom u 21 sat na Trgu domovinske zahvalnosti.

U nedjelju, 27. rujna, trodnevnica se nastavlja svetom misom u 18 sati, dok su u 19 sati na rasporedu finale i završnica turnira u balotama. Dan kasnije, u ponedjeljak, od 8 do 12 sati održat će se dobrovoljno darivanje krvi u dvorani Osnovne škole Dugopolje, a u 18 sati ponovno će biti služena misa u sklopu trodnevnice. Središnji dio proslave blagdana svetog Mihovila slijedi u utorak, 29. rujna. U 10.30 sati održat će se procesija i svečana sveta misa, dok će večernji program uključivati još jednu misu, program učenika Osnovne škole Dugopolje, pučku veselicu na Trgu domovinske zahvalnosti te DJ program od 20.30 sati.

Proslava završava u srijedu, 30. rujna, na blagdan svetog Jeronima. Program uključuje jutarnju misu u 8.30 sati, gađanje glinenih golubova u 16 sati te procesiju i svečanu svetu misu u 18 sati.