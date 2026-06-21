FOTOGALERIJA Dok se Splićani bezbrižno kupaju, nevrijeme prelazi Kozjak

Dok je prvi dan kalendarskog ljeta Dalmaciji donio prave ljetne vrućine, dio Zagore u poslijepodnevnim satima zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme. Temperature zraka danas su diljem regije prelazile 30 stupnjeva Celzijusovih, a u pojedinim dijelovima šibenskog zaleđa dosegnule su vrlo vrućih 35 stupnjeva.

Istodobno se zagrijava i more pa su u Splitu i Šibeniku izmjerena čak 26 stupnja, što je iznad prosjeka za ovo doba godine. Dok su brojni Splićani osvježenje potražili na gradskim plažama i uživali u pravom ljetnom ugođaju, nad planinskim područjima Dalmatinske zagore razvijali su se snažni grmljavinski oblaci. Fotografije s plaže, dok nevrijeme prelazi Kozjak, pogledajte u našoj galeriji.

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Jači razvoj oblaka najprije je zabilježen iznad Dinare i Kamešnice, a potom se proširio na dijelove Dalmatinske zagore. Nakon 15:30 snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je područje oko Vrlike, osobito njezin zapadni dio. Uz obilnu kišu, pljuskove, tuču i grmljavinu, temperatura zraka pala je za više od 10 stupnjeva u vrlo kratkom vremenu. Tako je u Vinaliću u 16:30 izmjereno svega 20°C, čak 12 stupnjeva manje nego prije dolaska nevremena.

Zanimljiv kontrast obilježio je subotnje poslijepodne u Dalmaciji – dok su se građani na obali kupali i sunčali, nevrijeme je prelazilo preko Kamešnice i donosilo pravo osvježenje unutrašnjosti.