FOTOGALERIJA Dio Omiša pod vodom, vatrogasci spašavaju objekte. Pešić nam otkriva: "Ljudi su već pripremljeni na ove situacije na dijelu Smokvice"

Zbog jače ciklone koja je donijela obilne oborine, dijelovi Dalmacije našli su se pod vodom, a posebno je ozbiljno u Omišu gdje je poplavljen zapadni dio grada – Smokvica. Kako doznajemo, u Smokvici je uspostavljen sabirni centar, a na terenu su vatrogasne snage koje kontinuirano prate razvoj situacije.

"Poplavljen je zapadni dio grada Omiša koji se zove Smokvica, napravili smo sabirni centar i sve je pod kontrolom. Morate znati da je i dalje ovaj dio grada ugrožen, no ljudi su naviknuli na ove uvjete u ovom dijelu Omiša koji vrlo često poplavi. Mi smo na terenu i kontroliramo situaciju. Na terenu je oko 20-ak vatrogasaca sa svom potrebnom opremom. Ima štete, ali kažem, situacija se kontrolira i ljudi su već pripremljeni na ove situacije na dijelu Smokvice u Omišu", kazao je za Dalmaciju Danas Višeslav Pešić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš.

Iako je, prema riječima zapovjednika, stanje trenutačno pod nadzorom, Smokvica je i dalje ugrožena zbog nastavka nepovoljnih vremenskih prilika i zasićenosti tla.

Vatrogasci ostaju na terenu s potrebnom opremom, a stanovnici tog dijela grada, naviknuti na ovakve situacije, prate upute nadležnih službi.

Više o ovoj temi pročitajte ispod: