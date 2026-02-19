Close Menu

FOTOGALERIJA Dio Omiša pod vodom, vatrogasci spašavaju objekte. Pešić nam otkriva: "Ljudi su već pripremljeni na ove situacije na dijelu Smokvice"

Zapadni dio grada je pod vodom

Zbog jače ciklone koja je donijela obilne oborine, dijelovi Dalmacije našli su se pod vodom, a posebno je ozbiljno u Omišu gdje je poplavljen zapadni dio grada – Smokvica. Kako doznajemo, u Smokvici je uspostavljen sabirni centar, a na terenu su vatrogasne snage koje kontinuirano prate razvoj situacije.

"Poplavljen je zapadni dio grada Omiša koji se zove Smokvica, napravili smo sabirni centar i sve je pod kontrolom. Morate znati da je i dalje ovaj dio grada ugrožen, no ljudi su naviknuli na ove uvjete u ovom dijelu Omiša koji vrlo često poplavi. Mi smo na terenu i kontroliramo situaciju. Na terenu je oko 20-ak vatrogasaca sa svom potrebnom opremom. Ima štete, ali kažem, situacija se kontrolira i ljudi su već pripremljeni na ove situacije na dijelu Smokvice u Omišu", kazao je za Dalmaciju Danas Višeslav Pešić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš.

Iako je, prema riječima zapovjednika, stanje trenutačno pod nadzorom, Smokvica je i dalje ugrožena zbog nastavka nepovoljnih vremenskih prilika i zasićenosti tla.

Vatrogasci ostaju na terenu s potrebnom opremom, a stanovnici tog dijela grada, naviknuti na ovakve situacije, prate upute nadležnih službi.

