FOTOGALERIJA "Čelikova dica" ponovno na okupu: U Trogiru proslavili čak 60 godina od završetka škole

Lijepa obljetnica okupila je u Trogiru bivše učenike Srednje ekonomske škole "Frane Šore Čelik" iz Segeta Donjeg, koji su svečano obilježili čak 60 godina od završetka školovanja. Na susretu se okupilo 17 nekadašnjih učenika, poznatih kao "Čelikova dica", kojima se pridružila i njihova profesorica Nane Slade Kragić.

Tradicija koja traje desetljećima

Susret je započeo okupljanjem ispred trogirske katedrale, što je već postala tradicija njihovih proslava obljetnica mature. Nakon zajedničkog druženja i fotografiranja, slavlje je nastavljeno u restoranu Škrapa, gdje su nekadašnji školski kolege obilježili šest desetljeća od završetka škole.

Ova lijepa obljetnica još je jednom pokazala kako školska prijateljstva i uspomene mogu trajati cijeli život.