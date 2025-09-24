FOTOGALERIJA Bio je heroj iz Splita. Kao student otišao je braniti svoj dom: "Ovdje se ginulo za ovaj grad, ovu županiju i ovu državu"

Tužna obljetnica danas je u podmarjanskom gradu. Na današnji dan prije 34 godine poginuo je Josip Vranić, prva žrtva Domovinskog rata iz Hrvatske ratne mornarice (HRM). Povodom ovog tužnog dana, Udruga veterana HRM-a u splitskoj uvali Kašjuni odali su počast hrabrom mladiću koji je položio svoj život na oltar domovine. Na Kašjunima su pripadnici HRM-a, prijatelji i kolege Josipa Vranića te branitelji zapalili svijeće i ostavili cvijeće kako Josipovo ime nikad ne bi bilo zaboravljeno.

Roko Vranić, otac poginulog Josipa Vranića, prisjetio se toga teškog dana i provokacija s kojima su se suočavali hrvatski branitelji od strane neprijatelja.

"Tužan je to dan, i ti su dani bili tužni – najcrnji i najgori za mene i moju obitelj, što nam se moglo dogoditi. Cijela se obitelj i danas s tim gubitkom teško nosi, ali moramo nastaviti živjeti i raditi. Rad nam je najbolji lijek, jedino tako možemo ovo prebroditi", kazao je Vranić.

Miroslav Lozina, predsjednik Udruge hrvatskih marinaca "Knez Domagoj", otkrio je što se toga dana dogodilo.

"Marjan je gorio, pucalo se sa svih strana, čuli su se topovi. Vranić je bio žrtva napada, neprijatelj je prvi otvorio vatru prema našim braniteljima, a mi smo uzvratili. Nadalje, moram reći da se Josip Vranić prvi javio kao dragovoljac koji je želio dati svoj obol za Hrvatsku. On je bio hrvatski vitez, došao je kao student braniti svoju Hrvatsku, svoj Split. Otišao je bez ikakvog ugovora, jednostavno je došao braniti svoj dom i svoju domovinu. Budimo mu zahvalni, budimo zahvalni svima koji su tako postupili u tim teškim vremenima, jer druge domovine osim Hrvatske nemamo", emotivno je rekao.

Damir Gabrić, pročelnik za braniteljska pitanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, došao se pokloniti žrtvi Domovinskog rata iz Splita.

"Došao sam se pokloniti istinskom junaku Domovinskog rata, Josipu Vraniću. Ljudi koji se danas kupaju i uživaju na ovoj plaži ne mogu shvatiti da se prije tridesetak godina ovdje ginulo za ovaj grad, ovu županiju i ovu državu. Da nije bilo Josipa Vranića i svih naših heroja, ne bi bilo ni slobodne države. Hvala im na tome", zaključio je Gabrić.

Podsjetimo, Josip Vranić, dvadesetogodišnji student, bio je pripadnik 66. lakog topničko-raketnog divizijuna HRM-a.

Poginuo je 24. rujna 1991. braneći rodni grad od neprijateljske topničke vatre.