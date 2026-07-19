FOTOGALERIJA Bilo je drame na Jadranu: Brodica planula i potonula kod Premanture, druga u posljednji trenutak spašena u Puli

Na području istarskog akvatorija u nedjelju su se dogodila dva ozbiljna pomorska incidenta. Jedna je brodica izgorjela i potonula na vezu kod Premanture, dok je brodica tvrtke Plovput u pulskoj luci počela primati more, ali je brzom intervencijom spašena od potonuća. U događajima nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci koordinirala je obje akcije u suradnji s Lučkom kapetanijom Pula.

Vatra zahvatila nadgrađe, brodica potonula

Dojava očevica o požaru na brodici u uvali Valmižeja kod Premanture zaprimljena je oko 14.18 sati. Prema mjestu događaja odmah su upućeni službenici Lučke kapetanije Pula i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pula, a obaviještene su i policijske službe. Dolaskom na mjesto događaja zatekli su osam metara dugu brodicu čije je nadgrađe bilo zahvaćeno vatrom. Vatrogasci su pokušavali staviti požar pod nadzor, dok su istodobno osiguravana ostala plovila na obližnjim vezovima.

Unatoč velikim naporima vatrogasaca, brodica hrvatske zastave, u vlasništvu hrvatskog državljanina, potonula je u 16.35 sati. Oko mjesta potonuća postavljene su plutajuće brane kako bi se spriječilo moguće površinsko onečišćenje mora. Lučka kapetanija Pula provodi očevid kojim će se utvrditi uzrok nesreće.

Brodica Plovputa počela primati more

Gotovo istodobno odvijala se još jedna dramatična intervencija. Oko 15.04 sati prijavljeno je da brodica u sastavu tvrtke Plovput tijekom boravka na vezu u pulskoj luci prima more. Službenici Lučke kapetanije Pula odmah su izašli na teren, gdje su pripadnici JVP-a Pula već radili na izbacivanju vode iz potpalublja.

Prodor mora zaustavljen je oko 16.15 sati, nakon čega je saniran tehnički nedostatak. Brodica je ostala osigurana na vezu do dovršetka inspekcijskog nadzora i provjere njezine tehničke ispravnosti za plovidbu.

Na mjestu havarije nije zabilježeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

Izvučena olupina jedrilice koja je izgorjela kod Hvara

Uspješno je dovršeno i uklanjanje olupine dvotrupne jedrilice koja je početkom srpnja izgorjela i potonula kod Hvara. Složen postupak proveden je pod nadzorom Ispostave Lučke kapetanije Hvar. Pripremni radovi na jedrilici dugoj 18,43 metra započeli su na području Srednje lokve u uvali Tiha, unutar Starogradskog zaljeva. Podmorske radove obavili su profesionalni ronioci, nakon čega je uslijedilo komercijalno vađenje olupine.

Olupina je podignuta na površinu, osigurana plutajućim stabilizatorima i otegljena u splitsku Sjevernu luku, gdje je izvađena iz mora i odložena na operativnoj obali. Ronioci su nakon toga uklonili preostale dijelove podrtine i očistili podmorski okoliš. Na području potonuća nisu ostali tragovi onečišćenja.

U jednom danu sedam hitnih prijevoza pacijenata

Uz pomorske intervencije, tijekom dana provedeno je i sedam akcija hitnog medicinskog prijevoza pacijenata s hrvatskih otoka na kopno. Po tri MEDICO akcije izvršili su službenici zadarske i splitske kapetanije, dok su jednu intervenciju proveli službenici Lučke kapetanije Šibenik.

Od početka srpnja provedeno je ukupno 30 hitnih medicinskih prijevoza pacijenata s otoka.