FOTOGALERIJA Bikiniji zavladali Splitom

Split se danas doslovno prži na temperaturama višima od 32 stupnja Celzijeva, no mnogima je spas stigao u moru koje mjeri ugodna 24 stupnja. Plaže su pune, Bačvice krcate, a Rivom unatoč vrućini šetaju brojni turisti.

Splićani i njihovi gosti danas se bore s pravim ljetnim žegama. Temperatura zraka prešla je 32 stupnja Celzijeva, pa ne čudi što su mnogi osvježenje potražili uz more. A more je, barem za one koji su se odlučili okupati, idealno — ugodna 24 stupnja.

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Kako sezona odmiče, gužve turista u Splitu sve su veće. To se posebno vidjelo jutros na popularnim Bačvicama, gdje se tražilo mjesto više. Domaći i strani kupači preplavili su plažu, a čini se da su Splitom danas zavladali kupaći kostimi, bikiniji, ručnici i sunčane naočale.

Popularne Bače bile su pune već od jutarnjih sati. Neki su se sunčali, drugi igrali picigin, a mnogi su spas od vrućine pronašli u plićaku. Među kupačima se moglo čuti razne jezike, a prizor s najpoznatije splitske plaže još jednom je pokazao da je grad pod Marjanom ušao u pravi turistički ritam.

Ništa manje živahno nije bilo ni na Rivi. Ondje su mahom strani turisti šetali centrom grada, razgledavali znamenitosti i guštali u splitskoj atmosferi, unatoč velikoj vrućini.

Koga smo sve susreli i što smo snimili na vrućim splitskim ulicama i plažama, pogledajte u našoj galeriji.