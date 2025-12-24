FOTOGALERIJA Badnjak u Podstrani: Podijeljeno 500 porcija bakalara unatoč kišnom vremenu

U sklopu Adventa u Podstrani, na Badnji dan i ove je godine održano tradicionalno dijeljenje bakalara, tijekom kojeg je podijeljeno 500 porcija ovog nezaobilaznog blagdanskog jela. Događaj je okupio brojne mještane i posjetitelje koji su, unatoč kišnom vremenu, uživali u zajedničkom druženju i blagdanskom ozračju.

Organizaciju događaja potpisuju Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana, REK Podstrana te branitelji iz Podstrane, koji su i ove godine zajedničkim snagama osigurali da sve protekne u najboljem redu. Zahvaljujući velikom adventskom šatoru, kiša nije omela program niti dobro raspoloženje okupljenih.

Uz toplu porciju bakalara, za glazbeni ugođaj pobrinula se Petra Perišić i bend, koji su dodatno upotpunili blagdansku atmosferu. Pripreme za ovaj događaj započele su dan ranije te su trajale do kasnih večernjih sati, dok se s kuhanjem nastavilo i u ranim jutarnjim satima Badnjaka kako bi sve bilo spremno na vrijeme.

U pripremi i podjeli bakalara sudjelovali su brojni volonteri, među kojima su srednjoškolci, članovi lokalnih udruga, djelatnici Općine Podstrana, vatrogasci iz Podatrane kao i drugi mještani koji su se rado odazvali pozivu za pomoć. Badnjak u Podstrani još je jednom pokazao važnost zajedništva, solidarnosti i očuvanja tradicije, potvrdivši da je ovo blagdansko okupljanje postalo prepoznatljiv i omiljen dio adventskog programa u Podstrani.