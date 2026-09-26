FOTO Žnjan pun djece i smijeha: predstavljena slikovnica 'Jere i lav'

Sjajna atmosfera, mnoštvo djece i roditelja, pjesma, ples i jedna posebna priča o dobroti i prijateljstvu obilježili su subotnje jutro na Žnjanu. U sklopu Dana Splitsko-dalmatinske županije i obilježavanja blagdana svetoga Jeronima održan je veliki program za djecu i obitelji tijekom kojeg je predstavljena nova slikovnica „Jere i lav“.

Središnji plato na Žnjanu, kod 14 palmi, u subotu je postao velika dječja pozornica. Brojni mališani, njihovi roditelji, bake i djedovi uživali su u veselom programu koji je spojio zabavu, pjesmu i ples s pričom o svetom Jeronimu – Jeri, jednom od najznačajnijih svetaca povezanih s Dalmacijom.

Središnji dio programa bilo je predstavljanje slikovnice „Jere i lav“, autora Mire Radalja i ilustratora Vladimira Davidenka, u izdanju Splitsko-dalmatinske županije.

Predstavljanju je nazočio i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je istaknuo kako je posebna želja bila priču o Jeri približiti najmlađima.

„Svetog Jeronima želimo približiti i našim najmlađima, kroz program koji je njima primjeren, a ovom prigodom i kroz slikovnicu ‘Jere i lav’“, kazao je Boban.

Podsjetio je kako predaja o svetom Jeronimu i lavu nosi jednostavnu, ali snažnu poruku koja je razumljiva i djeci.

„Poznato je da je Jere, uz sve ono što ga krasi, bio Dalmatinac. Bio je čovjek velika srca i plemenitosti. Uz to što je pomagao prijateljima, ljudima i svima oko sebe, pomagao je i životinjama. Tako je pomogao i strašnom lavu izvadivši mu trn iz šape. Upravo smo tu priču danas željeli približiti djeci kroz ovaj prigodni program“, poručio je župan, zahvalivši autorima slikovnice i svima koji su sudjelovali u programu.

Priča o dobroti, hrabrosti i prijateljstvu

Nova slikovnica na 36 ilustriranih stranica vodi najmlađe čitatelje kroz život svetoga Jeronima, njegovo učenje i prevođenje biblijskih knjiga, ali i kroz poznatu predaju o susretu s ozlijeđenim lavom.

Jere životinji vadi trn iz šape, a njihov susret prerasta u toplu priču o hrabrosti, dobroti, pomaganju drugima i prijateljstvu.

Autor slikovnice Miro Radalj kazao je kako mu pisanje za djecu nije nepoznato. Tijekom odrastanja vlastite djece pričao im je priče, koje je poslije počeo zapisivati, a dosad je objavio šest slikovnica, od kojih su neke prevedene i na kineski jezik.

Ipak, priznaje, pisanje za najmlađe jedan je od zahtjevnijih književnih zadataka.

„Kažu da je priče za djecu najteže pisati jer su djeca najzahtjevnija publika. To je vjerojatno istina, ali nama koji pišemo još je zahtjevnije, iako smo i sami nekada bili djeca, pronaći jezik koji će djeca razumjeti“, rekao je Radalj.

Pri stvaranju slikovnice posegnuo je za poznatom legendom o svetom Jeri i lavu, ali cilj nije bio samo ponoviti dobro poznatu priču.

„Morate unijeti malo duhovitosti, zanimljivosti i neku dodatnu dimenziju. Oni koji su slikovnicu pročitali, a oni su zapravo važniji od nas autora, kažu da je dobra i da smo pogodili ono što smo željeli“, istaknuo je Radalj, posebno pohvalivši suradnju s ilustratorom Vladimirom Davidenkom.

Davidenko: „Poseban izazov bio je osmisliti likove“

Akademski slikar Vladimir Davidenko svojim je ilustracijama dao prepoznatljiv vizualni život priči, vodeći računa o tome da likovi, boje i cjelokupni likovni izraz budu bliski dječjoj publici.

„Bilo mi je jako zanimljivo iskustvo sudjelovati na ovom projektu. Ne samo zbog zanimljive anegdote iz života svetog Jere i njegova susreta s lavom, nego i zbog likovne komponente projekta“, rekao je Davidenko.

Kako je istaknuo, poseban izazov predstavljalo je oblikovanje glavnih junaka slikovnice.

„Poseban je izazov bio osmisliti i stvoriti lik svetog Jere i lava te ih likovno stilizirati i prilagoditi određenom dječjem uzrastu“, dodao je ilustrator.

Nakon predstavljanja – dječji party

Nakon predstavljanja slikovnice uslijedio je pravi dječji party. Vangel i Čarobni animatori rasplesali su i raspjevali Žnjan, a brojni mališani zajedno su s animatorima sudjelovali u programu ispunjenom glazbom, plesom, igrom i smijehom.

Nakon programa istaknuli su kako ih posebno veseli velik broj djece koja su se okupila na Žnjanu i sjajna atmosfera koju su zajedno stvorili.

Izrazili su nadu da će ovakav dječji program postati tradicionalni dio obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije.

Najavili su i novu dječju pjesmu o Jeri i lavu, čiji je autor Vangel Likuševski. Pjesma je predstavljena tijekom programa, a uskoro će biti objavljena na njihovu YouTube kanalu.

Subotnje druženje na Žnjanu tako je Dane Splitsko-dalmatinske županije obojilo dječjim smijehom i veseljem, ali i porukama koje nadilaze vrijeme u kojem je živio sveti Jeronim – da dobrota, pomaganje slabijima, hrabrost i prijateljstvo ostaju vrijednosti koje vrijedi prenositi novim generacijama.

Program obilježavanja Dana Županije nastavlja se u ponedjeljak izložbom u Zračnoj luci Sveti Jeronim, dok će u srijedu u 11 sati biti održana svečana sjednica.

Istoga dana, na blagdan svetoga Jeronima, kod jedne od najstarijih kapelica na Marjanu služit će se i sveta misa u čast svetoga Jeronima.