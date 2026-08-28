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FOTO Znate li zašto su Splićani sinoć u ovolikom broju stajali na Pjaci?

Iako pripadaju različitim razdobljima i imaju različite slikarske rukopise, Vidovića i Mihanovića povezuju motivi Dalmacije, mora i mediteranskog svjetla, oko kojih je izgrađen i koncept izložbe
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Stara gradska vijećnica na splitskoj Pjaci sinoć je bila puna posjetitelja koji su stigli na otvorenje izložbe „Sub specie lucis – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“, koja je spojila djela dvojice velikih slikara Dalmacije različitih generacija.Izložba, nastala prema autorskom konceptu povjesničara umjetnosti Josipa Belamarića, donosi ukupno 35 djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića. Dio Mihanovićevih slika stigao je iz privatnih europskih zbirki, a splitska publika dosad ih nije imala priliku vidjeti.Velik odaziv iznenadio je i samog Mihanovića.„Večeras se dogodilo čudo, moram priznati da nisam očekivao ovoliko ljudi“, kazao je na otvorenju.
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Za poznatog splitskog slikara večer je imala i posebno značenje. U Staroj gradskoj vijećnici ponovno izlaže nakon 40 godina, a ovoga puta njegova su djela postavljena uz radove Emanuela Vidovića, slikara kojeg je upoznao još kao dječak.

Mihanović se prisjetio kako je odlazio u Vidovićev atelje i promatrao ga dok slika. Desetljećima poslije njihova su se djela našla na istoj izložbi.

Iako pripadaju različitim razdobljima i imaju različite slikarske rukopise, Vidovića i Mihanovića povezuju motivi Dalmacije, mora i mediteranskog svjetla, oko kojih je izgrađen i koncept izložbe.

Otvorenju su prisustvovali brojni predstavnici splitskog kulturnog i javnog života, kao i potomci Emanuela Vidovića.

Izložba „Sub specie lucis – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“ u Staroj gradskoj vijećnici može se razgledati do 27. rujna.

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