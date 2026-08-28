FOTO Znate li zašto su Splićani sinoć u ovolikom broju stajali na Pjaci?

Stara gradska vijećnica na splitskoj Pjaci sinoć je bila puna posjetitelja koji su stigli na otvorenje izložbe, koja je spojila djela dvojice velikih slikara Dalmacije različitih generacija.Izložba, nastala prema autorskom konceptu povjesničara umjetnosti Josipa Belamarića, donosi ukupno 35 djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića. Dio Mihanovićevih slika stigao je iz privatnih europskih zbirki, a splitska publika dosad ih nije imala priliku vidjeti.Velik odaziv iznenadio je i samog Mihanovića.„Večeras se dogodilo čudo, moram priznati da nisam očekivao ovoliko ljudi“, kazao je na otvorenju.

Za poznatog splitskog slikara večer je imala i posebno značenje. U Staroj gradskoj vijećnici ponovno izlaže nakon 40 godina, a ovoga puta njegova su djela postavljena uz radove Emanuela Vidovića, slikara kojeg je upoznao još kao dječak.

Mihanović se prisjetio kako je odlazio u Vidovićev atelje i promatrao ga dok slika. Desetljećima poslije njihova su se djela našla na istoj izložbi.

Iako pripadaju različitim razdobljima i imaju različite slikarske rukopise, Vidovića i Mihanovića povezuju motivi Dalmacije, mora i mediteranskog svjetla, oko kojih je izgrađen i koncept izložbe.

Otvorenju su prisustvovali brojni predstavnici splitskog kulturnog i javnog života, kao i potomci Emanuela Vidovića.

Izložba „Sub specie lucis – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“ u Staroj gradskoj vijećnici može se razgledati do 27. rujna.