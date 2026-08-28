FOTO Znate li zašto su Splićani sinoć u ovolikom broju stajali na Pjaci?

Za poznatog splitskog slikara večer je imala i posebno značenje. U Staroj gradskoj vijećnici ponovno izlaže nakon 40 godina, a ovoga puta njegova su djela postavljena uz radove Emanuela Vidovića, slikara kojeg je upoznao još kao dječak.
Mihanović se prisjetio kako je odlazio u Vidovićev atelje i promatrao ga dok slika. Desetljećima poslije njihova su se djela našla na istoj izložbi.
Iako pripadaju različitim razdobljima i imaju različite slikarske rukopise, Vidovića i Mihanovića povezuju motivi Dalmacije, mora i mediteranskog svjetla, oko kojih je izgrađen i koncept izložbe.
Otvorenju su prisustvovali brojni predstavnici splitskog kulturnog i javnog života, kao i potomci Emanuela Vidovića.
Izložba „Sub specie lucis – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“ u Staroj gradskoj vijećnici može se razgledati do 27. rujna.